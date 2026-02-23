أكبر الرابحين والخاسرين من قرار المحكمة العليا إلغاء رسوم ترمب

أدى قرار المحكمة العليا الأمريكية بإلغاء جانب كبير من الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، استنادا إلى حالة الطوارئ الاقتصادية، إلى تغييرات واسعة في مشهد التجارة الدولية، حيث ظهر أطراف رابحة وأخرى خاسرة من هذا القرار.

وأفادت وكالة بلومبيرغ بأن الصين والهند والبرازيل من بين أكبر الرابحين، حيث تم تخفيض التعريفات الجمركية على الواردات الأمريكية من هذه الدول الثلاث.

وعلى الرغم من أن الرئيس الأمريكي أعلن عقب قرار المحكمة فرض رسوم جمركية بنسبة 10%، ثم رفعها إلى 15%، إلا أن الحسابات الاقتصادية لوكالة بلومبيرغ تشير إلى أن متوسط التعريفات الجمركية الفعلية سوف يكون في حدود 12%، وهو الأدنى منذ إعلان ترمب في أبريل/نيسان الماضي "يوم التحرير"، وهو اليوم الذي اختاره لإعلان رسومه الجمركية على قائمة طويلة من الشركاء التجاريين لبلاده.

أبرز الرابحين

وذكرت بلومبيرغ أنه، وفقا لحسابات الاقتصاديين في بنك "مورغان ستانلي"، فإن متوسط الرسوم الجمركية الأمريكية على الواردات من الدول الأسيوية سينخفض من 20% إلى 17%، وبالنسبة للصين تحديدا سينخفض متوسط التعريفات من 32% إلى 24%.

لكن هذا الانخفاض يبقى مؤقتا، كما أوضحت بلومبيرغ، إذ تحاول إدارة ترمب إعادة تنظيم التعريفات الجمركية، بعد قرار المحكمة، وقد تتحول إلى فرض رسوم جمركية على قطاعات اقتصادية محددة.

وفي السياق ذاته، حضّت الصين الولايات المتحدة اليوم الاثنين على إلغاء التعريفات الجمركية "الأحادية" التي أعلنها ترمب بعد قرار المحكمة العليا، مشيرة إلى أنها تقيّم تبعات القرار القضائي. وأعلنت وزارة التجارة الصينية في بيان "أخذنا علما بقرار المحكمة العليا للولايات المتحدة حول الرسوم الجمركية ونجري حاليا تقييما شاملا لمضمونه وتأثيره".

وذكر مسؤول في البيت الأبيض أن ترمب سيزور الصين بين 31 مارس/آذار و2 أبريل/نيسان المقبلين. ولم تؤكد الصين هذه الزيارة.

وبالنسبة لكندا والمكسيك، الذين تربطهما مع الولايات المتحدة اتفاقية للتجارة الحرة، فهما أيضا في "وضع متميز جدا"، وفق رؤية محللي بلومبيرغ، إذ تم إلغاء رسوم جمركية مرتبطة بتجارة مخدر الفنتانيل، فيما بقيت المزايا التي تحصل عليها كندا والمكسيك بموجب اتفاق التجارة قائمة.

أبرز الخاسرين

وعلى النقيض، تسبب قرار المحكمة العليا الأمريكية بشأن تعريفات ترمب في خسائر لمجموعة أخرى من الدول، من أبرزها بريطانيا وأستراليا نظرا لأن الدولتين تمكنتا من التوصل إلى اتفاق مع الإدارة الأمريكية على رسوم منخفضة عند مستوى 10%.

وسعى كبار المسؤولين في فريق ترمب إلى اقناع الاتحاد الأوروبي واليابان، وهما من أبرز الشركاء التجاريين لواشنطن، بالالتزام بالاتفاقات التجارية الي تم التوصل إليها. كما أكدوا أنهم سيلتزمون بالاتفاق مع الصين على تجميد الزيادة في التعريفات الجمركية لمدة عام.

ومن جانب آخر، قال الممثل التجاري الأمريكي جيمسون غرير لقناة "فوكس نيوز" أمس الأحد "نريد التأكد من التزام الصين ببنود الاتفاق، وهذا يعني أنها ستواصل شراء المنتجات التي تعهدت بشرائها".

وأوضحت وكالة بلومبيرغ أن كل الدول التي توصلت لاتفاق على رسوم جمركية بنسبة 10% قبل قرار المحكمة العليا خرجت خاسرة، فيما فقدت اليابان التي توصلت لاتفاق يقضي برسوم بنسبة 15%، الميزة التي كانت تتمتع بها.