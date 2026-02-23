اقتصاد|أسواق|دولي

أكبر الرابحين والخاسرين من قرار المحكمة العليا إلغاء رسوم ترمب

FILE PHOTO: U.S. President Donald Trump speaks during a press briefing at the White House, following the Supreme Court's ruling that Trump had exceeded his authority when he imposed tariffs, in Washington, D.C., U.S., February 20, 2026. REUTERS/Kevin Lamarque/File Photo
ترمب يستخدم حرب الرسوم لإعادة تشكيل علاقات أمريكا الاقتصادية مع دول العالم (رويترز)
Published On 23/2/2026

أدى قرار المحكمة العليا الأمريكية بإلغاء جانب كبير من الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، استنادا إلى حالة الطوارئ الاقتصادية، إلى تغييرات واسعة في مشهد التجارة الدولية، حيث ظهر أطراف رابحة وأخرى خاسرة من هذا القرار.

وأفادت وكالة بلومبيرغ بأن الصين والهند والبرازيل من بين أكبر الرابحين، حيث تم تخفيض التعريفات الجمركية على الواردات الأمريكية من هذه الدول الثلاث.

وعلى الرغم من أن الرئيس الأمريكي أعلن عقب قرار المحكمة فرض رسوم جمركية بنسبة 10%، ثم رفعها إلى 15%، إلا أن الحسابات الاقتصادية لوكالة بلومبيرغ تشير إلى أن متوسط التعريفات الجمركية الفعلية سوف يكون في حدود 12%، وهو الأدنى منذ إعلان ترمب في أبريل/نيسان الماضي "يوم التحرير"، وهو اليوم الذي اختاره لإعلان رسومه الجمركية على قائمة طويلة من الشركاء التجاريين لبلاده.

FILE PHOTO: U.S. President Donald Trump and Chinese President Xi Jinping walk as they leave after a bilateral meeting at Gimhae International Airport, on the sidelines of the Asia-Pacific Economic Cooperation (APEC) summit, in Busan, South Korea, October 30, 2025. REUTERS/Evelyn Hockstein/File Photo
لقاء سابق بين الرئيس ترمب والرئيس الصيني شي (رويترز)

أبرز الرابحين

وذكرت بلومبيرغ أنه، وفقا لحسابات الاقتصاديين في بنك "مورغان ستانلي"، فإن متوسط الرسوم الجمركية الأمريكية على الواردات من الدول الأسيوية سينخفض من 20% إلى 17%، وبالنسبة للصين تحديدا سينخفض متوسط التعريفات من 32% إلى 24%.

لكن هذا الانخفاض يبقى مؤقتا، كما أوضحت بلومبيرغ، إذ تحاول إدارة ترمب إعادة تنظيم التعريفات الجمركية، بعد قرار المحكمة، وقد تتحول إلى فرض رسوم جمركية على قطاعات اقتصادية محددة.

وفي السياق ذاته، حضّت الصين الولايات المتحدة اليوم الاثنين على إلغاء التعريفات الجمركية "الأحادية" التي أعلنها ترمب بعد قرار المحكمة العليا، مشيرة إلى أنها تقيّم تبعات القرار القضائي. وأعلنت وزارة التجارة الصينية في بيان "أخذنا علما بقرار المحكمة العليا للولايات المتحدة حول الرسوم الجمركية ونجري حاليا تقييما شاملا لمضمونه وتأثيره".

وذكر مسؤول في البيت الأبيض أن ترمب سيزور الصين بين 31 مارس/آذار و2 أبريل/نيسان المقبلين. ولم تؤكد الصين هذه الزيارة.

وبالنسبة لكندا والمكسيك، الذين تربطهما مع الولايات المتحدة اتفاقية للتجارة الحرة، فهما أيضا في "وضع متميز جدا"، وفق رؤية محللي بلومبيرغ، إذ تم إلغاء رسوم جمركية مرتبطة بتجارة مخدر الفنتانيل، فيما بقيت المزايا التي تحصل عليها كندا والمكسيك بموجب اتفاق التجارة قائمة.

أبرز الخاسرين

وعلى النقيض، تسبب قرار المحكمة العليا الأمريكية بشأن تعريفات ترمب في خسائر لمجموعة أخرى من الدول، من أبرزها بريطانيا وأستراليا نظرا لأن الدولتين تمكنتا من التوصل إلى اتفاق مع الإدارة الأمريكية على رسوم منخفضة عند مستوى 10%.

وسعى كبار المسؤولين في فريق ترمب إلى اقناع الاتحاد الأوروبي واليابان، وهما من أبرز الشركاء التجاريين لواشنطن، بالالتزام بالاتفاقات التجارية الي تم التوصل إليها. كما أكدوا أنهم سيلتزمون بالاتفاق مع الصين على تجميد الزيادة في التعريفات الجمركية لمدة عام.

ومن جانب آخر، قال الممثل التجاري الأمريكي جيمسون غرير لقناة "فوكس نيوز" أمس الأحد "نريد التأكد من التزام الصين ببنود الاتفاق، وهذا يعني أنها ستواصل شراء المنتجات التي تعهدت بشرائها".

وأوضحت وكالة بلومبيرغ أن كل الدول التي توصلت لاتفاق على رسوم جمركية بنسبة 10% قبل قرار المحكمة العليا خرجت خاسرة، فيما فقدت اليابان التي توصلت لاتفاق يقضي برسوم بنسبة 15%، الميزة التي كانت تتمتع بها.

FILE PHOTO: U.S. President Donald Trump and British Prime Minister Keir Starmer announce an agreement between the two countries as they hold a press conference at Chequers at the conclusion of a state visit on September 18, 2025 in Aylesbury, Britain. Leon Neal/Pool via REUTERS/File Photo
رئيس الوزراء البريطاني (يمين) كان قد توصل لاتفاق تجاري مريح مع ترمب ولكن قرار المحكمة العليا يغير هذه النتيجة(رويترز)
المصدر: الفرنسية + بلومبيرغ

