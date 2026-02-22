عيار 21 ارتفع 300 جنيه.. أسعار الذهب في مصر اليوم الأحد
Published On 22/2/2026
صعدت أسعار الذهب في السوق المصرية في تعاملات اليوم الأحد، حيث وصل سعر الغرام عيار 21، الأكثر تداولا في البلاد، إلى 6925 جنيها، مقارنة بـ6600 جنيه يوم الخميس الماضي.
وكان سعر الأوقية (الأونصة) ارتفع في السوق العالمي نهاية الأسبوع إلى 5108 دولارات.
وهذه أسعار الذهب في مصر وفقا لموقع "آي صاغة"، مع ملاحظة أنها لا تتضمن المصنعية ورسوم الدمغة والضرائب:
- عيار 24: 7914 جنيها
- عيار 22: 7255 جنيها
- عيار 21: 6925 جنيها
- عيار 18: 5935 جنيها
- جنيه الذهب: 55400 جنيه.
المصدر: الجزيرة + مواقع إلكترونية