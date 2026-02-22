اقتصاد|طاقة|اليونان

اليونان تتطلع إلى أن تكون بوابة الغاز الطبيعي لأوروبا

A worker walks at the facilities of the Greek gas operator DESFA LNG terminal, on the islet of Revithoussa, Greece, September 21, 2022. REUTERS/Costas Baltas
الموقع الجغرافي لليونان يمكنها من أن تكون مركزا لواردات الغاز القادمة لأوروبا (رويترز)
تتطلع اليونان لأن تكون البوابة الجنوبية لواردات الغاز الطبيعي المسال إلى أوروبا مع توجه الاتحاد الأوروبي لحظر إمدادات الغاز الروسي بالكامل اعتبارا من عام 2027.

وأوضحت صحيفة "فايننشال تايمز" البريطانية أن أثينا ترى أن لديها الإمكانيات التي تؤهلها للاضطلاع بهذا الدور، من بينها الموقع على ساحل المتوسط جنوب أوروبا، ووجود معامل لتسييل الغاز بها، والتحسن الذي شهدته البنية الأساسية اليونانية مؤخرا، علاوة على علاقتها الجيدة مع الولايات المتحدة التي تمد أوروبا بكميات كبيرة من الغاز المسال.

وأضافت الصحيفة أنه قبل اندلاع الحرب بين روسيا وأوكرانيا في عام 2022 كانت موسكو تمد دول الاتحاد الأوروبي بنحو 40% من احتياجاتها من الغاز، لكن هذه النسبة تراجعت إلى 11% في عام 2024.

وقامت الولايات المتحدة بتعويض دول الاتحاد عن النقص في الغاز الروسي بإمدادها بالغاز الطبيعي المسال، حيث تغطي الإمدادات الأمريكية حاليا نحو 60% من واردات أوروبا، وفق الصحيفة.

MANCHESTER, ENGLAND - OCTOBER 13: Stavros Papastavrou, Omonia Nicosia President acknowledges the fans prior to the UEFA Europa League group E match between Manchester United and Omonia Nikosia at Old Trafford on October 13, 2022 in Manchester, England. (Photo by Clive Brunskill/Getty Images)
وزير الطاقة اليوناني قال إنه حريص على علاقة أوثق مع الولايات المتحدة بقطاع الطاقة (غيتي)

"لن نمول المعتدي"

وفي هذا السياق، قال وزير الطاقة اليوناني ستافروس باباستافرو في مقابلة مع "فايننشال تايمز" "لن نموّل المعتدي بعد الآن"، مشددا على أن أنه لا يزال هناك المزيد من العمل المطلوب للتخلص التدريجي من الوقود الروسي.

وأشارت الصحيفة إلى أن الوزير باباستافرو حرص منذ توليه منصبه الوزاري العام الماضي على علاقات أوثق مع الولايات المتحدة، وقدم التعاون في مجال الطاقة كحافز لدعم العلاقات بين واشنطن وأوروبا في الوقت الذي كانت تشهد فيه توترات بسبب الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترمب.

وأوضح باباستافرو في مقابلته مع الصحيفة أن إمدادات الغاز المسال من الولايات المتحدة إلى أوروبا كانت في بداية الأمر مجرد "حالة طوارئ" بسبب الحرب الروسية الأوكرانية، لكنها تحولت بمرور الوقت إلى "إعادة تنظيم طويل الأجل لإمدادات الطاقة في الاتحاد الأوروبي".

وتمتلك اليونان في جزيرة ريفيثوسا، التي تقع غرب أثينا، المحطة الرئيسة لتسييل الغاز الطبيعي، وهي التي تستقبل الشحنات الأمريكية من الغاز لأوروبا.

ومن تلك المحطة اليونانية، ينتقل الغاز الطبيعي المسال، بعد أن يعاد تحويله إلى غاز، إلى منطقة البلقان وما وراءها عبر ما يعرف "بالممر العمودي"، وهو نظام يمتد من جنوب أوروبا إلى شمالها، أنشأته اليونان وبلغاريا ورومانيا ومولدوفا وأوكرانيا بعد العام 2022.

A general view shows the facilities of the Greek gas operator DESFA LNG terminal, on the islet of Revithoussa, Greece, September 21, 2022. REUTERS/Costas Baltas
جانب من محطة تسييل الغاز الطبيعي المسال في جزيرة ريفيثوسا اليونانية (رويترز)

التوسع في التنقيب

وبالإضافة إلى التوسع في تسييل الغاز الطبيعي لنقله إلى أوروبا، وقعت اليونان مع شركة النفط الأمريكية ⁠العملاقة "⁠شيفرون" اتفاقيات تأجير حصرية للتنقيب عن الغاز الطبيعي قبالة جنوب اليونان في الشهر الحالي، مما يوسع وجود الولايات ⁠المتحدة في شرق البحر المتوسط.

وتضاعف هذه الصفقة المنطقة البحرية المتاحة للتنقيب في اليونان، وهي ثاني صفقة خلال ⁠أشهر تشارك فيها شركة أمريكية كبرى، وفق وكالة رويترز.

وانضمت شركة "إكسون موبيل" الأمريكية في نوفمبر/‌تشرين الثاني الماضي إلى شركتي إنرجين وهيلينك للتنقيب عن الغاز في منطقة بحرية أخرى غرب اليونان.

وتسمح الصفقة الأخيرة لشيفرون بقيادة أعمال التنقيب عن الغاز في أربعة حقول بحرية عميقة جنوبي شبه جزيرة بيلوبونيز وجزيرة كريت، وتمتد على مساحة 47 ألف كيلومتر ⁠مربع.

المصدر: رويترز + فايننشال تايمز

