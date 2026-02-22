قال الممثل التجاري الأمريكي جيمسون غرير -اليوم الأحد- إنه لم تعلن أي دولة الانسحاب من الاتفاقات مع الولايات المتحدة في أعقاب قرار صدر -الجمعة- من المحكمة العليا بإلغاء جزء كبير من الرسوم التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترمب.

وقال غرير، في تصريحات لبرنامج "واجه الأمة" على قناة "سي بي إس نيوز" الأمريكية إنه تحدث بالفعل مع نظيره في الاتحاد الأوروبي وسيتحدث مع مسؤولين من دول أخرى.

وأضاف "لم يأت لي أي أحد ليقول إن الاتفاق لاغ… إنهم يترقبون لمعرفة كيف ستتطور الأمور".

وفرض ترمب -الجمعة- رسوما جمركية مؤقتة بنسبة 10% بعد أن ألغت المحكمة العليا جانبا كبيرا من رسومه الجمركية، والتي استندت إلى قانون الطوارئ الاقتصادية، ثم رفع ترمب -السبت- هذه النسبة إلى 15%، وهي النسبة القصوى المسموح بها قانونيا.

اختلالات تجارية

وقال غرير لقناة "سي بي إس" إن قرار ترمب رفع الرسوم الجمركية المؤقتة بعد أقل من يوم يعكس "خطورة الوضع" والحاجة إلى تقليص ما وصفه بالاختلالات التجارية الهائلة مع الدول الأخرى.

وفي تصريحات للقناة أوضح غرير أن إدارة ترمب ستعيد صياغة سياستها التجارية باستخدام أدوات قانونية أخرى، بما يشمل اللجوء إلى المادة 301 من قانون الممارسات غير العادلة والمادة ‌232، وكلاهما صمد أمام الطعون القانونية.

واستبعد غرير أن يؤثر حكم المحكمة وما يتبعه من تغييرات في الرسوم الجمركية ‌على ‌اجتماع ترمب المقرر مع الرئيس الصيني شي جين بينغ في نهاية مارس/آذار المقبل.

وكان بيرند لانج، رئيس لجنة التجارة الدولية في البرلمان الأوروبي، طالب في منشور على منصة إكس ⁠بتأجيل التصويت على اتفاق التجارة بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، الذي كان من المقرر إجراؤه هذا الأسبوع.

وقال إن الشروط والأسس القانونية التي تم التوصل للاتفاق على أساسها تغيرت.

من جهتها قالت ⁠رئيسة ⁠البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد -اليوم الأحد- إن الاضطرابات في السياسة التجارية ⁠الأمريكية ربما تؤدي مرة أخرى إلى عرقلة نشاط الشركات.

وعبرت ⁠عن أملها في أن تكون أي خطط جديدة للرسوم الجمركية "مدروسة جيدا بشكل كاف" بحيث ‌تعرف الشركات ما يمكن توقعه.