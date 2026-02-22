الجزائر تطرح مناقصة لشراء 50 ألف طن من قمح الطحين اللين

قال متعاملون أوروبيون -اليوم الأحد- إن الديوان المهني للحبوب -مشتري ⁠الحبوب الحكومي في الجزائر- أعلن طرح مناقصة دولية لشراء شحنة من قمح ⁠الطحين اللين من مناشئ اختيارية.

وأضاف المتعاملون أن المناقصة طلبت كمية اسمية تبلغ 50 ألف طن، لكن الجزائر غالبا ما تشتري كميات أكبر بكثير ‌من الكمية الاسمية المطلوبة في مناقصاتها، وفق ما أوردت رويتز.

وسيكون الثلاثاء 24 فبراير/شباط الحالي موعدا نهائيا لتقديم العروض، على أن تظل هذه العروض سارية حتى اليوم التالي.

وطلبت المناقصة الشحن على 3 فترات من مناطق توريد رئيسية، منها ⁠أوروبا:

في الفترة من ⁠16 إلى 30 أبريل/نيسان المقبل.

من الأول إلى 15 مايو/أيار المقبل

من 16 مايو/أيار 2026 إلى 31 ⁠من الشهر ذاته.

وحددت المناقصة أنه إذا كان مصدر ⁠القمح اللين أمريكا الجنوبية أو ⁠أستراليا، فالشحن مطلوب قبل ذلك بشهر.

والجزائر من أهم العملاء للقمح الأوروبي خاصة الفرنسي، إلا أن روسيا والمصدرين ‌من منطقة البحر الأسود يوسعون حضورهم بشكل كبير في السوق الجزائرية.

وزاد هذا التوجه نتيجة للتوتر الدبلوماسي بين باريس والجزائر، والذي أدى إلى توقف شبه تام لمبيعات القمح الفرنسي إلى الجزائر منذ العام الماضي.

وكانت تقارير أمريكية، وضعت الجزائر في المرتبة الثانية أفريقيّا في إنتاج القمح لسنة 2023، بإجمالي إنتاج بلغ 7 ملايين طن موسم 2022-2023، بينما وصل حجم استهلاكها السنوي لمادة القمح 11.4 مليون طن خلال الفترة نفسها، وفق ما أورده التلفزيون الجزائري الرسمي.

وجاءت الجزائر عام 2022 ضمن أكبر 10 دول مستوردة للقمح في العالم، والثانية عربيّا، بواردات قيمتها 2.7 مليار دولار، أي 3.7% من إجمالي القمح المستورد عالميا، حسب منظمة ورلدز توب إكسبورت.