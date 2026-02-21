تضاعف مبيعات السيارات الكهربائية بالهند في 2025
أفادت وكالة بلومبيرغ بأن مبيعات السيارات والشاحنات الكهربائية في الهند تضاعفت خلال عام 2025، مما رفع نسبة النمو في هذه المبيعات إلى 17% على أساس سنوي.
وبلغت حصة السيارات الكهربائية 4.6% من إجمالي سيارات الركاب في الهند في عام 2025، وفق بلومبيرغ.
وتسعى الهند -التي بلغ عدد سكانها 1.45 مليار نسمة في عام 2024 وفق آخر البيانات المتاحة من البنك الدولي– إلى التوسع في استخدام السيارات الكهربائية لخفض استهلاكها من الوقود، والحد من وارداتها من النفط.
وتمكنت الهند من زيادة ناتجها المحلي الإجمالي إلى 3.9 تريليون دولار في عام 2024، وفق البنك الدولي، مما زاد من الطلب على الطاقة في القطاعات الاقتصادية المختلفة، ومنها التصنيع والنقل، وأظهر حاجة الهند للانتقال بشكل أكبر للشاحنات والسيارات الكهربائية.
ارتفاع الطلب على السيارات الكهربائية
وأوضحت كومال كارير الباحثة في وكالة بلومبيرغ إن الانخفاض المستمر في أسعار بطاريات السيارات الكهربائية، علاوة على تشديد معايير كفاءة استهلاك الوقود سيدعمان التوسع في استخدام السيارات الكهربائية في الهند.
وبالإضافة إلى زيادة مبيعات السيارات الكهربائية، قالت كومال إن هناك إقبالا على السيارات التي تعمل بالغاز الطبيعي، حيث ارتفعت مبيعاتها بنسبة 24% لتصل إلى ما يقارب 957 ألف وحدة، وتجاوزت بذلك مبيعات السيارات التي تعمل بالديزل لأول مرة.
وتتصدر شركة "ماروتي سوزوكي" اليابانية مبيعات السيارات التي تعمل بالغاز الطبيعي بحصة سوقية تبلغ 70%.
وأشارت كومال إلى أن طرح موديلات جديدة من هذه السيارات وتحسين التكنولوجيا المستخدمة بها ساهما في زيادة الطلب عليها في السوق الهندي.
أهم مبيعات السيارات الكهربائية
وهذه أهم التطورات في مبيعات الدراجات والسيارات والشاحنات الكهربائية في الهند وفق بلومبيرغ:
- لا تزال شركة "تاتا موتورز" تتمتع بالحصة الأكبر من سوق السيارات الكهربائية في الهند بنسبة 38% من المبيعات في هذا السوق.
- تضاعفت مبيعات السيارات الكهربائية السنوية تقريبا لتصل إلى حوالي 210 آلاف وحدة. وكانت سيارة "وندسور" من شركة "إم جي موتورز" السيارة الكهربائية الأكثر مبيعا في الهند.
- بلغت مبيعات الدراجات البخارية الكهربائية نسبة 6.3% من بين 21.2 مليون وحدة منها تم بيعها العام الماضي.
- بالنسبة للدراجات ذات العجلات الثلاثية، فقد شكلت الدراجات الكهربائية نحو 61% من إجمالي مبيعاتها في عام 2025 مقابل 46% في عام 2020.
- تضاعفت مبيعات السيارات التجارية الكهربائية تقريبا في عام 2025 لتتجاوز 11300 سيارة، وسط إقبال كبير على الشاحنات الصغيرة.
- ارتفعت المبيعات السنوية للحافلات الكهربائية بنسبة 21% لتصل إلى 4506 حافلات.