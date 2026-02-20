بأقلام المحررين
من يقود إنتاج الحليب العالمي وأين يقف العالم العربي؟

الهند أكبر دولة منتجة للحليب في العالم
(الجزيرة)
محمود يوسف
20/2/2026

يُعد الحليب من أكثر السلع الغذائية استهلاكا عالميا، لما يوفره من بروتينات وكالسيوم وعناصر أساسية تدعم صحة العظام والعضلات. وفي العالم العربي، يزداد الإقبال عليه في رمضان مع اعتماده في وجبات السحور وإعداد الحلويات والمشروبات التقليدية.

ويمثل الحليب كامل الدسم عنصرا رئيسيا على موائد الإفطار، سواء في صورته الطازجة أو ضمن مشتقات الألبان. وتكشف البيانات الدولية عن تفاوت كبير في الإنتاج والتجارة بين الدول، مع هيمنة قوى زراعية كبرى على السوق العالمية.

في هذا الموضوع، تستعرض الجزيرة نت قوائم أكبر المنتجين والمصدرين والمستوردين للحليب في العالم وبين الدول العربية، استنادا إلى قواعد بيانات منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (فاو) لعام 2024 وأداة حلول التجارة العالمية المتكاملة (WITS) التابعة للبنك الدولي ومنظمة التجارة العالمية للعام ذاته.

TUANJIECUN, CHINA- MAY 1: A farmer watches cows get milked on May 1, 2019 in Tuanjiecun, China. Milk consumption in China has tripled over the past eight years. As China’s dairy industry works to meet growing demand, small farms are fading as industrialized systems take their place. In Hulunbuir, Inner Mongolia, families continue to work as tenant farmers despite high production costs and small profit margins. They are part of a shrinking number of small, family-owned dairy farms in villages like Tuanjie in the grasslands outside of Hailar. Volatility in the dairy market since a scandal involving infant formula in 2008 pushed many families in Tuanjie village who used to own their own cows to sell to larger conglomerates or flee the industry all together. Today, over 53 percent of farms in China have over 100 cows compared to 20 percent of farms nine years ago. The largest mega-farms in China hold up to 40,000 cows. China is the third largest milk producer in the world with around 13 million dairy cows. (Photo by Betsy Joles/ Getty Images)
داخل إحدى وحدات إنتاج الحليب في مزرعة صغيرة بمنطقة تشونغتشينغ في الصين (غيتي)

تظهر قاعدة بيانات منظمة الفاو العديد من التصنيفات للحليب، وقد اختارت "الجزيرة نت" حليب الأبقار على اعتبار اعتماد العالم العربي عليه بصورة أساسية.

أكبر منتجي الحليب في العالم في 2024

  1. الهند 135 مليون طن.
  2. الولايات المتحدة 102.35 مليون طن.
  3. الصين 41.26 مليون طن.
  4. البرازيل 36.81 مليون طن.
  5. ألمانيا 33.77 مليون طن.
  6. روسيا 32.8 مليون طن.
  7. باكستان 24.8 مليون طن.
  8. فرنسا 24.2 مليون طن.
  9. نيوزيلندا 21.5 مليون طن.
  10. تركيا 21 مليون طن.

أكبر الدول العربية المنتجة للحليب

  1. مصر 4.8 مليون طن.
  2. السعودية 2.95 مليون طن.
  3. السودان 2.95 مليون طن.
  4. الجزائر 2.4 مليون طن.
  5. المغرب 1.85 مليون طن.
  6. تونس 1.38 مليون طن.
  7. سوريا 1.2 مليون طن.
  8. الأردن 387142 طن.

اعتمدت "الجزيرة نت" على البيانات الواردة في أداة حلول التجارة العالمية المتكاملة التابعة للبنك الدولي ومنظمة التجارة العالمية في استعراض بيانات الصادرات والواردات العالمية للحليب.

ومن بين تصنيفات مختلفة لتركيزات الحليب، نستعرض صادرات وواردات الحليب ذي تركيز الدسم 6% (كامل الدسم)، وتظهر بيانات التجارة العالمية هيمنة أوروبية واضحة على الصادرات من حيث القيمة، مع حضور بارز لنيوزيلندا. ويعكس ذلك قوة سلاسل الإمداد الأوروبية وتطور صناعات الألبان فيها مقارنة بالدول النامية.

أكبر الدول المصدرة للحليب

هذه الدول الأكثر تصديرا للحليب من حيث العائد (القيمة) من الصادرات:

  1. هولندا 954.38 مليون دولار.
  2. نيوزيلندا 674.45 مليون دولار.
  3. ألمانيا 615.56 مليون دولار.
  4. بلجيكا 605.66 مليون دولار.
  5. فرنسا 577.76 مليون دولار.
  6. بولندا 263.22 مليون دولار.
  7. إسبانيا 231.82 مليون دولار.
  8. ليتوانيا 231.25 مليون دولار.
  9. المملكة المتحدة 132.7 مليون دولار.
  10. أيرلندا 131.55 مليون دولار.

وجاءت عائدات الدول العربية من صادرات الحليب متواضعة مقارنة بكبار المصدرين، وهي كالتالي:

  1. السعودية 33.29 مليون دولار.
  2. الكويت 17.25 مليون دولار.
  3. مصر 12.34 مليون دولار.
  4. المغرب 3.8 مليون دولار.
  5. البحرين 67 ألف دولار.

وتتصدر الصين قائمة أكبر المستوردين عالميا بقيمة مليار دولار، ما يعكس فجوة بين الاستهلاك المحلي والإنتاج، كما تحتل دول أوروبية متقدمة مواقع بارزة في الواردات، نتيجة حركة التجارة البينية داخل الاتحاد الأوروبي.

الصين وأوروبا يسيطران على قائمة أكبر الدول المستوردة للحليب من ناحية القيمة (شترستوك)

أكبر مستوردي الحليب في العالم بالقيمة

  1. الصين مليار دولار.
  2. ألمانيا 632.26 مليون دولار.
  3. بلجيكا 501.46 مليون دولار.
  4. فرنسا 422.5 مليون دولار.
  5. إيطاليا 273.35 مليون دولار.
  6. بولندا 267.45 مليون دولار.
  7. المملكة المتحدة 168.65 مليون دولار.
  8. كوريا الجنوبية 156.71 مليون دولار.
  9. هولندا 150.5 مليون دولار.
  10. الدنمارك 132.39 مليون دولار.

أكبر مستوردي الحليب في العالم العربي

  1. الكويت 27.26 مليون دولار.
  2. السعودية 24.2 مليون دولار.
  3. البحرين 50.52 مليون دولار.
  4. الأردن 15.78 مليون دولار.
  5. لبنان 10.6 مليون دولار.
  6. المغرب 8.7 مليون دولار.
المصدر: الجزيرة

