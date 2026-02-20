من يقود إنتاج الحليب العالمي وأين يقف العالم العربي؟

يُعد الحليب من أكثر السلع الغذائية استهلاكا عالميا، لما يوفره من بروتينات وكالسيوم وعناصر أساسية تدعم صحة العظام والعضلات. وفي العالم العربي، يزداد الإقبال عليه في رمضان مع اعتماده في وجبات السحور وإعداد الحلويات والمشروبات التقليدية.

ويمثل الحليب كامل الدسم عنصرا رئيسيا على موائد الإفطار، سواء في صورته الطازجة أو ضمن مشتقات الألبان. وتكشف البيانات الدولية عن تفاوت كبير في الإنتاج والتجارة بين الدول، مع هيمنة قوى زراعية كبرى على السوق العالمية.

في هذا الموضوع، تستعرض الجزيرة نت قوائم أكبر المنتجين والمصدرين والمستوردين للحليب في العالم وبين الدول العربية، استنادا إلى قواعد بيانات منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (فاو) لعام 2024 وأداة حلول التجارة العالمية المتكاملة (WITS) التابعة للبنك الدولي ومنظمة التجارة العالمية للعام ذاته.

تظهر قاعدة بيانات منظمة الفاو العديد من التصنيفات للحليب، وقد اختارت "الجزيرة نت" حليب الأبقار على اعتبار اعتماد العالم العربي عليه بصورة أساسية.

أكبر منتجي الحليب في العالم في 2024

الهند 135 مليون طن. الولايات المتحدة 102.35 مليون طن. الصين 41.26 مليون طن. البرازيل 36.81 مليون طن. ألمانيا 33.77 مليون طن. روسيا 32.8 مليون طن. باكستان 24.8 مليون طن. فرنسا 24.2 مليون طن. نيوزيلندا 21.5 مليون طن. تركيا 21 مليون طن.

أكبر الدول العربية المنتجة للحليب

مصر 4.8 مليون طن. السعودية 2.95 مليون طن. السودان 2.95 مليون طن. الجزائر 2.4 مليون طن. المغرب 1.85 مليون طن. تونس 1.38 مليون طن. سوريا 1.2 مليون طن. الأردن 387142 طن.

اعتمدت "الجزيرة نت" على البيانات الواردة في أداة حلول التجارة العالمية المتكاملة التابعة للبنك الدولي ومنظمة التجارة العالمية في استعراض بيانات الصادرات والواردات العالمية للحليب.

إعلان

ومن بين تصنيفات مختلفة لتركيزات الحليب، نستعرض صادرات وواردات الحليب ذي تركيز الدسم 6% (كامل الدسم)، وتظهر بيانات التجارة العالمية هيمنة أوروبية واضحة على الصادرات من حيث القيمة، مع حضور بارز لنيوزيلندا. ويعكس ذلك قوة سلاسل الإمداد الأوروبية وتطور صناعات الألبان فيها مقارنة بالدول النامية.

أكبر الدول المصدرة للحليب

هذه الدول الأكثر تصديرا للحليب من حيث العائد (القيمة) من الصادرات:

هولندا 954.38 مليون دولار. نيوزيلندا 674.45 مليون دولار. ألمانيا 615.56 مليون دولار. بلجيكا 605.66 مليون دولار. فرنسا 577.76 مليون دولار. بولندا 263.22 مليون دولار. إسبانيا 231.82 مليون دولار. ليتوانيا 231.25 مليون دولار. المملكة المتحدة 132.7 مليون دولار. أيرلندا 131.55 مليون دولار.

وجاءت عائدات الدول العربية من صادرات الحليب متواضعة مقارنة بكبار المصدرين، وهي كالتالي:

السعودية 33.29 مليون دولار. الكويت 17.25 مليون دولار. مصر 12.34 مليون دولار. المغرب 3.8 مليون دولار. البحرين 67 ألف دولار.

وتتصدر الصين قائمة أكبر المستوردين عالميا بقيمة مليار دولار، ما يعكس فجوة بين الاستهلاك المحلي والإنتاج، كما تحتل دول أوروبية متقدمة مواقع بارزة في الواردات، نتيجة حركة التجارة البينية داخل الاتحاد الأوروبي.

أكبر مستوردي الحليب في العالم بالقيمة

الصين مليار دولار. ألمانيا 632.26 مليون دولار. بلجيكا 501.46 مليون دولار. فرنسا 422.5 مليون دولار. إيطاليا 273.35 مليون دولار. بولندا 267.45 مليون دولار. المملكة المتحدة 168.65 مليون دولار. كوريا الجنوبية 156.71 مليون دولار. هولندا 150.5 مليون دولار. الدنمارك 132.39 مليون دولار.

أكبر مستوردي الحليب في العالم العربي