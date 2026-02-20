الذهب يتأرجح والدولار يتجه لأفضل أداء أسبوعي منذ أكتوبر

تأرجحت أسعار الذهب -اليوم الجمعة- بين الارتفاع والانخفاض، في وقت يتجه فيه الدولار لتحقيق أفضل أداء أسبوعي منذ 4 أشهر، مدعوما ببيانات اقتصادية أمريكية قوية وتزايد توقعات التشديد النقدي، إضافة إلى تصاعد التوترات بين الولايات المتحدة وإيران.

وبلغ سعر الذهب في التعاملات الفورية 5030.45 دولارا للأونصة قبل أن يتراجع مع صعود الدولار إلى أعلى مستوى له في نحو شهر.

وانخفض المعدن الأصفر 0.1% إلى 4995.91 دولارا للأوقية بحلول الساعة 01:49 بتوقيت غرينتش، قبل أن يعاود الارتفاع إلى 5015.25 دولارا لحظة كتابة التقرير.

في المقابل، صعدت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم أبريل/نيسان 0.3% إلى 5013.60 دولارا، وسط ترقب المستثمرين صدور بيانات الإنفاق الاستهلاكي الشخصي في الولايات المتحدة، وهو المقياس المفضل للتضخم لدى مجلس الاحتياطي الفدرالي (البنك المركزي الأمريكي).

الدولار في صدارة المشهد

ويتجه مؤشر الدولار -الذي يقيس أداء العملة الأمريكية أمام سلة من العملات الرئيسية لتسجيل مكسب أسبوعي يتجاوز 1%، وهو الأقوى منذ أكتوبر/تشرين الأول الماضي. وبلغ المؤشر 97.89 نقطة، مقتربا من أعلى مستوى له في شهر.

وتلقى الدولار دعما إضافيا بعدما أظهرت بيانات انخفاض طلبات إعانة البطالة الأمريكية بأكثر من المتوقع الأسبوع الماضي، مما عزز الثقة بصلابة سوق العمل.

كما دعمت التوقعات بميل مجلس الاحتياطي الفدرالي إلى إبقاء السياسة النقدية مشددة لفترة أطول أداء العملة الأمريكية.

وتراجع اليورو 0.02% إلى 1.1768 دولار، متجها نحو خسارة أسبوعية بنحو 0.8%، في ظل حالة عدم اليقين بشأن استمرار رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد في منصبها.

كما تعثر الجنيه الإسترليني قرب أدنى مستوى في شهر عند 1.3457 دولار، متجها لخسارة أسبوعية تقارب 1.5%.

التوترات تضغط على الأسواق

ساهمت المخاوف من تصاعد التوتر بين الولايات المتحدة وإيران في دعم الدولار باعتباره ملاذا آمنا.

إعلان

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد حذر طهران من ضرورة التوصل إلى اتفاق بشأن برنامجها النووي خلال مهلة تتراوح بين 10 و15 يوما، وإلا ستحدث "أمور سيئة للغاية"، على حد تعبيره، ما دفع إيران إلى التلويح باستهداف القواعد الأمريكية في المنطقة إذا تعرضت لهجوم.

وتزامن ذلك مع إغلاق أسواق الصين وهونغ كونغ وسنغافورة وتايوان بمناسبة عطلات رأس السنة القمرية الجديدة، ما أدى إلى انخفاض أحجام التداول وزيادة احتمالات التقلب.

المعادن النفيسة الأخرى

بالنسبة لبقية المعادن النفيسة