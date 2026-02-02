مليارا دولار لتوسيع برنامج الصندوق القابض التابع لجهاز قطر للاستثمار

أكد الرئيس التنفيذي لجهاز قطر للاستثمار محمد سيف السويدي، أن توسيع برنامج الصندوق القابض للجهاز وتخصيص تمويل إضافي بملياري دولار للبرنامج يؤكد مكانة دولة قطر كوجهة استثمارية جاذبة لرؤوس الأموال العالمية، ولشركات رأس المال الجريء رفيعة المستوى التي تتطلع إلى نقل خبراتها والاستثمار في المشاريع المحلية الواعدة.

وكان رئيس الوزراء القطري وزير الخارجية الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني قد أعلن توسيع برنامج الصندوق القابض التابع لجهاز قطر للاستثمار بتخصيص ملياري دولار إضافية له ليصل إجمالي رأسماله إلى 3 مليارات دولارات.

وفي كلمته الافتتاحية في قمة الويب قطر 2026 أعلن رئيس الوزراء القطري انضمام 5 صناديق جديدة إلى برنامج الصندوق القابض تمثل مجالات متخصصة تشمل الذكاء الاصطناعي، والتكنولوجيا المالية، وتقنية "البلوك تشين"، والبنية التحتية، والاستثمارات في الحالات الخاصة، حسب بيان لجهاز قطر للاستثمار نشره اليوم.

وتشمل أحدث الصناديق المنضمة – حسب البيان – صندوق غريكروفت، وأيون باسيفيك، وليبرتي سيتي فنتشرز، وشركة شروق، وسبيد إنفست.

ويدعم برنامج الصندوق القابض الآن 12 شركة إقليمية ودولية لإدارة الصناديق في قطر، ما يعكس النمو الكبير لمنظومة الشركات الناشئة في الدولة وارتباطها المتنامي بالأسواق العالمية.

في الأثناء، قال الرئيس التنفيذي لجهاز قطر للاستثمار: "بإجمالي أصول مدارة يقارب 10 مليارات دولارات، ستدعم الصناديق الجديدة المنضمة إلى البرنامج جهودنا الرامية إلى تطوير قطر كمركز إقليمي لخبرات رأس المال المخاطر".

وأضاف "بينما تمثل الدوحة أول مكتب دولي للعديد من صناديقنا، فإن مديري هذه الصناديق يشجعون أيضا الشركات التي تستثمر فيها على إنشاء مقراتها الإقليمية هنا، مما يعزز مكانة الدوحة كمركز رائد لرواد الأعمال".

قدرات حوسبة متقدمة

على صعيد آخر، أعلن كل من جهاز قطر للاستثمار وبنك قطر للتنمية عن تعاونهما لتوفير قدرات حوسبة متقدمة من شركة الذكاء الاصطناعي القطرية "كاي" (Qai)، التي تقوم بالتطوير والاستثمار في بنى تحتية وأنظمة متقدمة للذكاء الاصطناعي، وستوفر قدرات الحوسبة للشركات الناشئة وشركات محافظ الشركاء المشاركين في برنامج الصندوق القابض لجهاز قطر للاستثمار التي تتخذ من قطر مقرا لها.

إعلان

يشار إلى أن برنامج الصندوق القابض لجهاز قطر للاستثمار قدم أكثر من مليار دولار لدعم شركات رأس المال الجريء الإقليمية والعالمية الرائدة منذ تم إطلاقه خلال قمة الويب 2024.