دشنت الجزائر -أمس الأحد- خطا لسكك الحديد بطول نحو ألف كيلومتر يعبر الصحراء لنقل خام الحديد من جنوب البلاد إلى شمالها.

ووصف الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون الخط بأنه "أحد أكبر المشاريع الاستراتيجية في تاريخ الجزائر المستقلة".

ورحب تبون بـ"إنجاز الخط العملاق في ظرف قياسي لم يتجاوز 20 شهرًا".

ونفذت المشروع المجموعة الصينية "سي آر سي سي" (CRCC) بالتعاون مع شركات جزائرية، وبتمويل جزائري.

ويربط المشروع منجم غارا جبيلات الواقع قرب منطقة تندوف في جنوب غرب الجزائر ببشار التي تبعد 950 كيلومترا إلى الشمال.

وسينقل خط الحديد الجديد خام الحديد إلى وهران (شمال غرب) ثم إلى مصنع لإنتاج الفولاذ.

ويهدف المشروع إلى زيادة قدرات الجزائر في استخراج الحديد، في وقت تطمح البلاد إلى أداء دور ريادي في أفريقيا على مستوى إنتاج الفولاذ.

وسيتم تسيير 24 قطارا للمواد المنجمية يوميا بالاتجاهين على هذا الخط، إضافة إلى قطارين للركاب، بسرعة قصوى تبلغ 160 كيلومترا في الساعة.

ورغم عدم الكشف عن القيمة الحقيقة للمشروع، فإن مصادر صحفية محلية ذكرت في وقت سابق أن قيمة المشروع الجديد تقدر بـ700 مليار دينار (5.2 مليارات دولار).

ويأتي المشروع في سياق إستراتيجية وطنية شاملة -أطلقتها الجزائر خلال السنوات الأخيرة- لتطوير المشاريع المهيكلة، تستهدف توسيع شبكة السكك الحديدية لتصل إلى 15 ألف كيلومتر بحلول عام 2030.

وفي تصريح سابق للجزيرة نت قال الخبير الاقتصادي هواري تيغرسي إن المشروع ينهي عزلة دامت طويلا لولاية تندوف ومنجمها العملاق، وذلك عبر خلق قطب منجمي لوجستي يحول الجنوب الغربي إلى مركز صناعي عالمي، كما يضمن استغلالا صناعيا بجدوى اقتصادية عالية عبر توفير تكاليف نقل، تعادل ربع تكلفة الشحن التقليدي بالشاحنات.

منجم غارا جبيلات

تقدر احتياطيات منجم غارا جبيلات من الحديد بـ 3.5 مليار طن، ولم يستغل لفترة طويلة بسبب موقعه الجغرافي.

من المتوقع أن ينتج المنجم 4 ملايين طن سنويا في مرحلة أولى، على أن يتضاعف إنتاجه ليبلغ 12 مليون طن سنويا بحلول العام 2030، وصولا إلى 50 مليون طن سنويا على المدى البعيد، وفق تقديرات الشركة الوطنية للحديد والصلب "فيرال".

يتيح استغلال المنجم للجزائر تقليص وارداتها من خام الحديد بشكل "كبير" وتوفير "1.2 مليار دولار سنويا"، وفقا لصحيفة "الجزائر اليوم".