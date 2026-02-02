هبوط حاد.. أسعار الذهب في مصر اليوم الاثنين

واصل الذهب خسائره -اليوم الاثنين- ليهبط نحو 9%، في حين هوت الفضة بأكثر من 15% متأثرة بارتفاع الدولار.

وانخفض الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 9% إلى 4403 دولارات للأوقية (الأونصة)، كما هوت الفضة اليوم بنسبة 15% إلى 71.90 دولارا للأوقية في أحدث التعاملات.

وكان الذهب قد ارتفع إلى مستوى قياسي عند 5594.82 دولارا يوم الخميس الماضي، كما سجلت الفضة مستوى قياسيا عند 121.64 دولارا في اليوم نفسه.

وفي مصر، انخفض سعر الذهب تزامنا مع الهبوط العالمي، إذ سجَّل عيار 21 الأكثر تداولا في البلاد 6825 جنيها للغرام في تعاملات اليوم الاثنين.

وهذه أسعار الذهب في مصر وفقا لموقع "آي صاغة"، مع ملاحظة أنها لا تتضمن المصنعية ورسوم الدمغة والضرائب: