هبوط حاد.. أسعار الذهب في مصر اليوم الاثنين
Published On 2/2/2026|
آخر تحديث: 11:18 (توقيت مكة)
واصل الذهب خسائره -اليوم الاثنين- ليهبط نحو 9%، في حين هوت الفضة بأكثر من 15% متأثرة بارتفاع الدولار.
وانخفض الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 9% إلى 4403 دولارات للأوقية (الأونصة)، كما هوت الفضة اليوم بنسبة 15% إلى 71.90 دولارا للأوقية في أحدث التعاملات.
وكان الذهب قد ارتفع إلى مستوى قياسي عند 5594.82 دولارا يوم الخميس الماضي، كما سجلت الفضة مستوى قياسيا عند 121.64 دولارا في اليوم نفسه.
وفي مصر، انخفض سعر الذهب تزامنا مع الهبوط العالمي، إذ سجَّل عيار 21 الأكثر تداولا في البلاد 6825 جنيها للغرام في تعاملات اليوم الاثنين.
وهذه أسعار الذهب في مصر وفقا لموقع "آي صاغة"، مع ملاحظة أنها لا تتضمن المصنعية ورسوم الدمغة والضرائب:
- عيار 24: 7800 جنيه
- عيار 22: 7150 جنيها
- عيار 21: 6825 جنيها
- عيار 18: 5850 جنيها
- عيار 14: 4450 جنيه
- عيار 12: 3900 جنيه
- جنيه الذهب: 54600 جنيه
المصدر: الجزيرة + وكالات