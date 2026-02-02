الذهب يهوي أكثر من 8% والفضة تتكبد خسائر قوية

واصل الذهب خسائره -اليوم الاثنين- ليهبط نحو 8%، في حين هوت الفضة بأكثر من 14% متأثرة بارتفاع الدولار، وسط ترقب في أوساط المستثمرين لرؤية كيفن وارش الذي رشحه الرئيس الأمريكي دونالد ترمب لرئاسة مجلس الاحتياطي الفدرالي (البنك المركزي الأمريكي) بشأن أسعار الفائدة.

وانخفض الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 8.12% إلى 4468 دولارا للأوقية (الأونصة) وقت كتابة التقرير.

وهبطت ​العقود الأمريكية الآجلة للذهب ‌تسليم أبريل/نيسان 5.6% إلى 4478 دولارا للأوقية.

وكان الذهب قد ارتفع إلى مستوى قياسي عند 5594.82 دولارا يوم الخميس الماضي.

من جهتها هوت الفضة اليوم بنسبة 14.1% إلى 72.7 دولارا للأوقية في أحدث التعاملات.

وكانت الفضة قد سجلت مستوى قياسيا عند 121.64 دولارا يوم الخميس.

وسجل مؤشر الدولار -​الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل ست عملات رئيسية- 97.1 نقطة مرتفعا بـ0.23% بعد أن شهد انخفاضا خلال الفترة القليلة الماضية.