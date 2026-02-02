بتكوين تهبط دون 75 ألف دولار وإيثريوم تخسر 9%

هبطت عملة بتكوين -أكبر عملة مشفرة في العالم من حيث القيمة السوقية- إلى قاع 10 أشهر عند 74546.5 دولارا اليوم الاثنين، قبل أن تقلص جزءا من خسائرها.

وتتداول بتكوين -وقت كتابة التقرير- عند 75185 دولارا بانخفاض 4.2%، وسط تراجع المعنويات بسبب اضطرابات أوسع في الأسواق.

وكانت بتكوين قد هبطت في -جلسة أمس الأحد- إلى 75874 دولارا، وهو أدنى مستوى لها منذ 21 نوفمبر/تشرين الثاني، في ظل صعود الدولار الأمريكي بعد إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترمب اختيار العضو السابق في مجلس الاحتياطي الاتحادي، كيفن وارش، لرئاسة البنك المركزي الأمريكي.

وأثار هذا الاختيار مخاوف في الأسواق من احتمال اتجاه السياسة النقدية الأمريكية نحو مزيد من التشديد، ما قد يؤدي إلى تقليص السيولة في النظام المالي، وهو عامل يضغط عادة على الأصول عالية المخاطر، وفي مقدمتها العملات المشفرة.

كما هوت عملة إيثريوم -ثاني أكبر العملات الرقمية من حيث القيمة السوقية- بنسبة تجاوزت 9% لتصل إلى نحو 2208.8 دولارات، في إشارة إلى موجة بيع أوسع تضرب سوق العملات المشفرة.