النفط يهبط 4% بفعل تهدئة أمريكية إيرانية

انخفضت أسعار النفط أكثر من 4% -اليوم الاثنين- بعد أن ‍قال الرئيس الأمريكي ‍دونالد ترمب مطلع الأسبوع إن إيران "تجري محادثات جادة" مع واشنطن، في إشارة إلى خفض التصعيد مع الدولة العضو في منظمة أوبك.

ودفعت احتمالات توجيه ضربة عسكرية إلى إيران الأسعار إلى أعلى مستوياتها في عدة أشهر، قبل أن تتراجع.

وهبطت العقود الآجلة لخام برنت 4.1% إلى 66.47 دولارا ​للبرميل بحلول الساعة 03:34 بتوقيت غرينتش.

ونزل خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 4.2% إلى 62.46 دولارا للبرميل.

وشهد كلا العقدين هبوطا حادا مقارنة بالجلسات السابقة التي لامس فيها خام برنت أعلى مستوى له في 6 أشهر، بينما كان خام غرب ‍تكساس الوسيط يحوم قرب أعلى مستوى له منذ أواخر سبتمبر/أيلول وسط تنامي التوتر بين الولايات المتحدة وإيران.

ويوم السبت، قال ترمب لصحفيين إن إيران "تجري محادثات جادة" مع واشنطن، وذلك بعد ساعات من تصريح المسؤول الأمني الإيراني علي لاريجاني في منشور على إكس بأن الترتيبات جارية للمفاوضات.

وقال ترمب "آمل أن يتفاوضوا ​على شيء مقبول. يمكن التوصل إلى اتفاق مرض دون أسلحة ‌نووية".

وقال توني سيكامور محلل الأسواق لدى "آي جي" إن تصريحات ترمب إلى جانب التقارير التي تفيد بأن القوات البحرية التابعة للحرس الثوري الإيراني لا تعتزم إجراء تدريبات بالذخيرة الحية في مضيق هرمز من المؤشرات على ‌التهدئة.

وأضاف "ترى سوق الخام هذا تراجعا مشجعا عن المواجهة، مما يقلص علاوة المخاطر الجيوسياسية على السعر التي كانت سببا في ‌الارتفاع الأسبوع الماضي، ويحفز موجة من جني الأرباح".

ووافقت مجموعة أوبك بلس على إبقاء إنتاجها النفطي دون تغيير في مارس/آذار خلال اجتماع أمس الأحد.

وفي نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، جمدت المجموعة خطط رفع الإنتاج للفترة من يناير/كانون الثاني إلى مارس/آذار 2026 بسبب ضعف الاستهلاك الموسمي.

وقالت ‌كابيتال إيكونوميكس في مذكرة بتاريخ 30 يناير/كانون الثاني "المخاطر الجيوسياسية تخفي وراءها ما تعانيه سوق النفط من هشاشة في العوامل الأساسية… سيظل هناك تأثير يستمر حتى نهاية 2026 على أسعار خام برنت بسبب عدم نسيان مثال الحرب التي استمرت 12 يوما (بين إسرائيل وإيران) العام الماضي إلى جانب ما تحظى به سوق النفط من قوة الإمدادات".