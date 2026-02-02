المؤتمر الدولي للغاز في قطر.. كبريات شركات الطاقة تنتقد سياسات أوروبا

الدوحة – وجه مسؤولو كبريات شركات الغاز الطبيعي في العالم اليوم الاثنين انتقادات حادة لصناع القرار في أوروبا فيما يخص القيود البيئية المفروضة على قطاع الغاز، فيما أشاروا في جلسة رئيسية باليوم الأولى للمؤتمر الدولي للغاز الطبيعي المنعقد في قطر، إلى أن الطلب العالمي على الغاز مرشح للاستمرار في التصاعد في السنوات المقبلة.

واعتبر الرئيس التنفيذي لشركة "شل" وائل صوان أن أوروبا "أفرطت في وضع القواعد والتشريعات المرتبطة بإنتاج واستهلاك الطاقة وهو ما أعاق عمل شركات الطاقة"، مشيرا إلى وجود ما أسماها تناقضات بين هذه التشريعات المتعددة،.

وشدد وزير الدولة لشؤون الطاقة والرئيس التنفيذي لشركة قطر للطاقة سعد بن شريده الكعبي على أن يتولى صنع القرارات والسياسات التي تنظم قطاع الطاقة أشخاص يفهمون في صناعة الغاز الطبيعي، بحيث لا يتم فرض رسوم على شركات الطاقة تؤدي في نهاية المطاف إلى زيادة الأسعار النهائية على المستهلكين.

وأضاف الكعبي أن قطر للطاقة تبذل قصارى جهدها لخفض انبعاثات الغاز في مختلف مراحل صناعة الغاز الطبيعي، ولا سيما ما يتعلق بغاز الميثان.

الواقعية عند وضع السياسات

واستدرك المسؤول القطري بالقول "ينبغي أن نكون واقعيين، فهناك الكثير من الناس محرومون من الطاقة ولا بد من توفيرها لهم"، في إشارة إلى مساعي أوروبا للتخلص من الوقود الأحفوري.

وأما الرئيس التنفيذي لشركة توتال "باتريك بويانيه" فقال خلال الجلسة التي حملت عنوان "المتغيرات العالمية لسوق الغاز المسال" إنه يجب التحلي بالواقعية وعدم وضع هدف تصفير قطاع الطاقة من الهيدروكربونات (النفط والغاز).

وأضاف أن شركة توتال بذلت جهودا لتقليل انبعاثات الغاز ولكنها تحتاج للقيام بالمزيد، مشيرا إلى أن أغلب انبعاثات الغاز في صناعة الطاقة تتم في مرحلتي التنقيب والإنتاج.

ودعا الرئيس التنفيذي لشركة إكسون موبيل "دارين وودز" صناع القرار في أوروبا إلى "الابتعاد عن الإيديولوجيا فيما يخص وقع قيود على صناعة النفط والغاز، وإلا سيضعون أنفسهم في طريق مسدود". ووصف وودز ما يجري في أوروبا بأنه بأنه اضطراب في قطاع الطاقة وليس تحولا في قطاع الطاقة.

كما شدد الرئيس التنفيذي لشركة كونوكو فيليبس "راين لانس" على ضرورة أن يكون صناع السياسات ملمين بحيثيات تكلفة إنتاج الطاقة قبل وضع أي سياسات متعلقة بقطاع الغاز.

ماذا عن سياسات الإنتاج؟

ركز الرئيس التنفيذي لقطر للطاقة عند تطرقه إلى وضع سياسات الإنتاج في قطاع الغاز الطبيعي على معطى أساسي، وهو أن تنامي الطلب العالمي وضمنه الحاجة المتولدة عن مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي يدفع شركة قطر للطاقة لزيادة إنتاجها.

إعلان

وقال الكعبي إن ما يميز شركة "قطر للطاقة" هو أنها تقدم مرونة ونظرة مستقبلية طويلة الأمد في العقود مع عملائها في العالم، وقال "نحرص على تضمين عقودنا مرونة التحكيم من أجل تغيير بعض بنودها" لمراعاة متغيرات السوق.

في المقابل، نبه الرئيس التنفيذي لشركة إكسون موبيل إلى وجود معادلة صعبة تتمثل في الجمع بين ضررة زيادة إنتاج الغاز لتلبية الطلب المتزايد، وخفض انبعاثات الغاز.

وأما الرئيس التنفيذي لشركة كونوكو فيليبس راين لانس فقال إن قطاع الغاز سيعرف المزيد من التوسع في السنوات المقبلة، مرجعا الأمر إلى وجود طلب كبير من سكان الكوكب بسبب اختلاف المواسم بين دول الشمال ودول الجنوب.

تحديات التكلفة والتكنولوجيا

وركز مسؤولو عمالقة إنتاج الغاز خلال مداخلاتهم في جلسة اليوم على ضرورة خفض تكاليف الإنتاج، ومنهم الرئيس التنفيذي لشل "وائل صوان"، والذي أضاف أن شركته تبرم شراكات مع عدة دول ومنها كندا من أجل جسر الهوة في توجيه الإمدادات بين أمريكا الشمالية وآسيا، ذلك أن الأخيرة تلتهم حصة الأسد من إمدادات الغاز الطبيعي.

ونبه الرئيس التنفيذي لشركة إكسون موبيل على ضرورة الاستثمار في الحلول التكنولوجية بمجال القطاع، وقال إن شركته تسعى لاستخدام التكنولوجيا لتسريع تحويل نواة الكاربون والهيدروجين إلى طاقة، مضيفا أن شركة موبيل تريد تقليص بصمتها الكربونية (مساهمتها في الاحتباس الحراري) بنسبة 20%.

وتحدث الرئيس التنفيذي لشركة شل عما تحدث التوترات الجيوسياسية في العالم من تأثير على قطاع الطاقة عموما، وقال إنه في الوقت الذي أسهمت حرب أوكرانيا أسهمت في تنويع أسواق الطاقة فإن التوتر في منطقة البحر الأحمر وملف العقوبات على دول منتجة للطاقة تفرض على منتجي الغاز أن تؤمن مصادر متعددة ومتنوعة لموارد الطاقة.

في حين تطرق الرئيس التنفيذي لشركة توتال على جانب مما تشهده أسواق الطاقة من متغيرات وتقلبات تستدعي مراقبة شركات الطاقة لها والتأقلم معها، ومن ذلك القرار الأخير الذي اتخذه الاتحاد الأوروبي بحظر كلي لاستيراد الغاز الروسي، وهو ما يفتح -يضيف باتريك بويانيه- فرصا جديدة لمنتجي الغاز من مناطق أخرى.