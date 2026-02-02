الكعبي: قطر ستصبح أكبر مصدر للغاز والأسمدة والهيليوم بالعالم

كشف وزير الدولة لشؤون الطاقة في قطر سعد بن شريدة الكعبي -اليوم الاثنين- أن بلاده ستصبح أكبر مصدر للغاز المسال والأسمدة الكيميائية والهيليوم في العالم خلال السنوات القليلة المقبلة .

وأضاف الوزير القطري -في افتتاح المؤتمر والمعرض الدولي الـ21 للغاز الطبيعي المسال المقام في قطر- أنه بفضل المشاريع الاستراتيجية التي أطلقتها قطر في السنوات الماضية فإن إنتاجها من الغاز الطبيعي سينتقل من 77 مليون طن سنويا إلى 160 مليون طن، منها 140 مليون من حقل الشمال وحده، وبذلك ستستحوذ قطر على 40% من إمدادات الغاز عالميا.

وذكر المسؤول القطري أن شركة قطر للطاقة ستزيد إنتاجها من المكثفات وغاز البترول المسال بنسبة 60%، والهيليوم بنسبة 115%.

ناقلات الغاز

وبحسب الوزير تعمل شركة قطر للطاقة على إنشاء مجمع عالمي جديد لسماد اليوريا لتصبح قطر أكبر مصدر في العالم لهذه المادة الحيوية التي تدخل في مجال الإنتاج الزراعي.

وأوضح الكعبي أن قطر للطاقة تعمل على دعم الأمن الغذائي العالمي عبر زيادة الطاقة الإنتاجية لسماد اليوريا بنسبة تفوق 110%.

وقال الوزير القطري أيضا إن بلاده أطلقت أكبر برنامج لصناعة ناقلات الغاز المسال في العالم لتصنيع 120 ناقلة عملاقة، مشيرا إلى أن قطر ستتسلم ناقلة غاز جديدة كل 3 أسابيع.

يذكر أن المؤتمر والمعرض الدولي للغاز الطبيعي المسال سيستمر حتى الخميس المقبل، ويناقش المؤتمر واقع ومستقبل قطاع الغاز المسال من حيث الإنتاج والتصدير والاستثمار، والجوانب التكنولوجية في هذه الصناعة.