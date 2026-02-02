إسرائيل.. إضراب مزارعي الحليب يدخل حيز التنفيذ والخلاف يتفاقم

يتجه قطاع الألبان في إسرائيل إلى مرحلة اضطراب حاد تنذر بتداعيات اقتصادية وغذائية مباشرة، مع تصاعد مواجهة مفتوحة بين المزارعين والحكومة حول خطة إصلاح مثيرة للجدل، ولم تعد الأزمة نقاشا تشريعيا فحسب، بل تحولت إلى ضغط ميداني يطال سلاسل الإمداد الأساسية.

وأعلن مزارعو الأبقار عن خطوة تصعيدية غير مسبوقة بوقف تزويد المصانع بالحليب الخام، في إشارة إلى فقدان الثقة في مسار المعالجة الحكومي.

وتُظهر التطورات، وفق ما أوردته صحيفة كالكاليست أن الاحتجاج تجاوز الطابع المهني ليصبح إنذارا واسعا بشأن أمن الغذاء والاستقرار الزراعي.

وقف الإمدادات وصراع برلماني

ويبدأ المزارعون تنفيذ قرار وقف تزويد مصانع الألبان بالحليب بالتوازي مع اجتماع لجنة في الكنيست لتحديد الجهة البرلمانية التي ستحال إليها خطة الإصلاح.

وكان المسار الطبيعي يقود إلى لجنة الاقتصاد، غير أن معارضة رئيسها دفعت وزير المالية بتسلئيل سموتريتش إلى السعي لنقلها إلى لجنة أخرى، ما يراه المزارعون التفافا لتسهيل تمرير الخطة.

ويقول ممثلوهم إن القطاع تلقى موجة من النداءات لاتخاذ خطوات احتجاج "متطرفة" بسبب ما وصفوه بـ"الاستخفاف المستمر"، مع تحذير من "خطر فوري بإغلاق مئات المزارع"، ويدعون رئيس الحكومة للتدخل ووقف المسار "قبل فوات الأوان".

احتجاجات ميدانية وخطر إغلاق مئات المزارع

وذكر موقع "آي24" أن آلاف المزارعين تظاهروا في أنحاء البلاد في وقت سابق من الشهر المنقضي، وأغلقوا تقاطعات رئيسية ووصلوا بجرارات زراعية ونفذوا مسيرات.

وفي بعض المواقع وزعوا مشروبات الشوكولاتة على السائقين "للتأكيد أن النضال من أجل المستهلكين"، فيما سكب مزارعون مئات اللترات من الحليب على الطرق.

وترتبط هذه التحركات بإصلاح يُتوقع أن يؤدي إلى "ضرر جسيم بالقطاع" وإغلاق نحو 400 مزرعة أبقار في مناطق الأطراف، ما "يمس مباشرة بأمن الغذاء"، مع تحذير من تأثيرات تمتد إلى المحاصيل الحقلية المعتمدة على القطاع وتؤدي إلى هجر أراضٍ زراعية، خاصة في بلدات الحدود.

رواية الحكومة مقابل التحذيرات

ورغم التصعيد، أُقر إصلاح الحليب بالإجماع في لجنة الوزراء للتشريع، ونُقل عن سموتريتش قوله إن الإصلاح "مهم لخفض غلاء المعيشة وتعزيز الزراعة وأمن الغذاء"، مضيفا أن "من الممكن أن يكون هنا رخيصاً".

في المقابل، يؤكد المزارعون ومسؤولون محليون أن إغلاق المزارع لا يضر بالقطاع فقط بل "يمس مباشرة بالأمن القومي"، معتبرين أن المسار الحالي يقود إلى تفكيك بنية إنتاج الغذاء في الأطراف، مع بدء وقف الإمدادات فعليا وتصاعد الاحتجاجات على الأرض.