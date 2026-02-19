من تداعيات ملفات إبستين.. غيتس ينسحب من قمة للذكاء الاصطناعي بالهند

اعتذر مؤسس شركة مايكروسوفت بيل غيتس عن المشاركة بقمة عالمية للذكاء الاصطناعي في الهند، قبل ساعات من كلمته الرئيسية المقررة اليوم الخميس، وذلك في ظل تصاعد التدقيق حول علاقة غيتس مع المليادير الأمريكي المدان بجرائم جنسية جيفري إبستين، وذلك عقب نشر رسائل إلكترونية في الفترة الأخيرة الماضية كشفت عنها وزارة العدل الأمريكية.

وقالت مؤسسة غيتس، في بيان لها اليوم الخميس، إن قرار انسحاب بيل غيتس في اللحظات الأخيرة جاء "بعد دراسة متأنية"، و"لضمان التركيز على الأولويات الرئيسية لقمة الذكاء الاصطناعي".

وكانت المؤسسة نفسها قد نفت قبل أيام شائعات غياب بيل غيتس، وأكدت حضوره في قمة الذكاء الاصطناعي، والتي شارك فيها قادة من العالم بينهم رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، والأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، ورئيس شركة "أوبن إيه آي" سام ألتمان، وهي الشركة المطورة لمنصة "شات جي بي تي".

وألحق الانسحاب المفاجئ لمؤسس مايكروسوفت ضربة لقمة الذكاء الاصطناعي، والتي شابها ارتباك تنظيمي وشكوى من فوضى مرورية وفق ما ذكرته وكالة رويترز.

حيثيات العلاقة

وجاء إلغاء غيتس مشاركته في القمة بعد نشر وزارة العدل الأمريكية الشهر الماضي رسائل إلكترونية تضمنت مراسلات بين إبستين وموظفين في مؤسسة غيتس.

لقاء "خطأ"

وكان مؤسس مايكروسوفت قال سابقا إن علاقته بإبستين اقتصرت على مناقشات ذات صلة بالأعمال الخيرية، وإن لقاءه به كان "خطأ".

وسبق غياب غيتس إلغاء بارز آخر ويتعلق الأمر بالرئيس التنفيذي لشركة "إنفيديا" جنسن هوانغ، ما زاد من صعوبة انطلاقة القمة التي وُصفت بأنها أول منتدى رئيسي للذكاء الاصطناعي في دول الجنوب، إذ تسعى الهند إلى ترسيخ موقعها كصوت قيادي في حوكمة الذكاء الاصطناعي على الصعيد العالمي.