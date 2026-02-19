سيطرة عربية وتصدر سعودي.. تعرف على قائمة أكبر منتجي التمور في العالم

التمور أو البلح من الرموز الغذائية التقليدية في شهر رمضان المبارك لدى المسلمين، وترتبط بالثقافة الإسلامية والعادات الرمضانية منذ القدم، فهي أول ما يفطر به المسلمون بعد أذان المغرب اتباعا للسنة النبوية، لما لها من قيمة غذائية عالية وسهولة في الهضم.

وعلميا يحتوي التمر على سكريات طبيعية تمنح الجسم الطاقة بسرعة بعد ساعات الصيام الطويلة، إضافة إلى المعادن والألياف التي تساعد على توازن الجسم أثناء الصيام.

علاوة على ذلك، تلعب التمور دورا مهما في تحقيق الأمن الغذائي والتنوع الغذائي، فهي من المنتجات التي يمكن تخزينها لفترات طويلة من دون فقدان قيمتها الغذائية.

على صعيد الإحصاءات، تكشف الأرقام هيمنة عربية متواصلة على قائمة أكثر الدول إنتاجا وتصديرا للتمور عام 2024 لمنظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة (فاو) ومنظمة التجارة العالمية والبنك الدولي.

أكبر الدول المنتجة للتمور في العالم

وجاءت قائمة أكبر 10 دول عالمية إنتاجا للتمور عام 2024 وفقا لمنظمة الفاو كما يلي بالطن:

السعودية: 1.92 مليون طنٍ. مصر: 1.75 مليون طنٍ. الجزائر: 1.33 مليون طنٍ. إيران: 1.18 مليون طنٍ. باكستان: 604243 طنا. العراق: 587189 طنا. السودان: 443133 طنا. عمان: 400655 طنا. تونس: 400219 طنا. الإمارات: 333632 طنا.

قائمة أكبر 10 دول عربية إنتاجًا للتمور عام 2024

وحسب منظمة الأغذية والزراعة جاءت أكبر 10 دول عربية إنتاجا للتمور عام 2024 كالتالي:

السعودية: 1.92 مليون طنٍ. مصر: 1.75 مليون طنٍ. الجزائر: 1.33 مليون طنٍ. العراق: 587189 طنا. السودان: 443133 طنا. عمان: 400655 طنا. تونس: 400219 طنا. الإمارات: 333632 طنا. ليبيا: 187039 طنا. المغرب: 111887 طنا.

ويُشكل قطاع التمور مصدرا رئيسيا للدخل في العديد من الدول العربية مثل السعودية، ومصر، وتونس، والإمارات، خلال شهر رمضان، إذ ترتفع مبيعاتها محليا بصورة كبيرة، كما تزداد الصادرات إلى الدول لتلبية الطلب الزائد.

ويعزز التوسع في زراعة التمور وتصديرها مكانة الدول العربية على خارطة التجارة العالمية للتمور، إذ تحتل بعض الدول العربية مراكز متقدمة عالميا في حجم الصادرات، ما يبرز الأهمية الاقتصادية الكبيرة لهذا المنتج التقليدي المرتبط بالهوية الثقافية والدينية.

الدول الأكبر تصديرا للتمور في العالم

جاءت أعلى 10 دول في العالم من حيث عائدات (قيمة) صادرات التمور عام 2024، وفقا لأداة حلول التجارة العالمية المتكاملة (WITS) التابعة للبنك الدولي ومنظمة التجارة العالمية كالتالي:

السعودية: 452.21 مليون دولارٍ (من تصدير 351489 طنا). إسرائيل: 312.67 مليون دولارٍ (من تصدير 60555 طنا). تونس: 307.42 مليون دولارٍ (97594.3 طنا). مصر: 105.57 مليون دولارٍ (22546 طنا). هولندا: 96 مليون دولارٍ (20209.3 طنا). الولايات المتحدة: 8.52 مليون دولارٍ (14297.5 طنا). الأردن: 72 مليون دولارٍ (20082.7 طنا). فرنسا: 53.22 مليون دولارٍ (18572.7 طنا). باكستان: 50.17 مليون دولارٍ (124651 طنا). تركيا: 34.39 مليون دولارٍ (14888 طنا).

الدول العربية الأكبر تصديرا للتمور

أعلى دول عربية من حيث عائدات (قيمة) صادرات التمور في العالم عام 2024، وفقا لأداة حلول التجارة العالمية المتكاملة جاءت كالتالي:

السعودية: 452.21 مليون دولارٍ (351489 طنا). تونس: 307.42 مليون دولارٍ (97594.3 طنا). مصر: 105.57 مليون دولارٍ (22546.1 طنا). الأردن: 72 مليون دولارٍ (20082.7 طنا). المغرب: 17.76 مليون دولارٍ (2954.41 طنا). لبنان: 2 مليون دولارٍ (641.831 طنا). البحرين: 415310 دولارات (276.157 طنا). الكويت: 223310 دولارات (90.723 طنا).

وشهدت واردات التمور عالميا في عام 2024 تنوعا كبيرا، حيث برزت الأسواق العربية جنبا إلى جنب مع القوى الاقتصادية الكبرى. وجاء الاتحاد الأوروبي في الصدارة بقيمة واردات تجاوزت 444 مليون دولارٍ، تليه الهند بنحو 286 مليون دولارٍ، بينما كانت المغرب أهم الدول العربية على المستوى العالمي بحجم واردات يقترب من 248 مليون دولارٍ، ما جعلها ثالث أكبر مستورد للتمور عالميا.

وواصلت دول مثل فرنسا، تركيا، هولندا، والولايات المتحدة لعب دور بارز في السوق الدولية بواردات ملحوظة. وعلى المستوى العربي، إلى جانب المغرب، برزت قطر والكويت والأردن كأكبر مستوردين للتمور، مع دخول دول مثل مصر ولبنان وموريتانيا ضمن قائمة الدول التي تعتمد على الواردات لتلبية احتياجاتها الاستهلاكية.

أكبر الدول المستوردة للتمور في العالم

جاءت قائمة أكبر 10 دول في العالم من حيث قيمة واردات التمور عام 2024 كالتالي:

الاتحاد الأوروبي: 444.18 مليون دولارٍ. الهند: 286.18 مليون دولارٍ (526596 طنا). المغرب: 247.77 مليون دولارٍ (138450 طنا). فرنسا: 124.15 مليون دولارٍ (54063 طنا). تركيا: 112.36 مليون دولارٍ (70791 طنا). هولندا: 106.69 مليون دولارٍ (24416 طنا). الولايات المتحدة: 98.82 مليون دولارٍ (33889 طنا). المملكة المتحدة: 98 مليون دولارٍ (28201 طنا). ألمانيا: 95.57 مليون دولارٍ (32410 طنا). إندونيسيا: 79.74 مليون دولارٍ (55429 طنا).

أكبر دول عربية استيرادا للتمور

جاءت أكبر دول عربية من حيث قيمة واردات التمور عام 2024 كالتالي:

