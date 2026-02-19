قفزة مفاجئة.. ارتفاع سعر الدولار أمام الجنيه المصري
Published On 19/2/2026
شهد سعر الدولار أمام الجنيه ارتفاعا مفاجئا في البنوك المصرية اليوم الخميس، أول أيام شهر رمضان، حيث تجاوز مستوى 47 جنيها.
وعالميا، ارتفع الدولار اليوم الخميس من مستويات متدنية سجلها في الآونة الأخيرة، حيث شعر المستثمرون بالقلق إزاء تقارير بحشد للقوات الأمريكية في الشرق الأوسط واحتمال نشوب صراع بين الولايات المتحدة وإيران، مما أدى إلى ارتفاع أسعار النفط والأصول الآمنة.
وفيما يلي أسعار الدولار مقابل الجنيه في عدد من البنوك المصرية:
- سعر الدولار في بنك مصر:
47.47 جنيها للشراء و 47.57 جنيها للبيع.
- سعر الدولار في بنك كريدي أجريكول:
47.58 جنيها للشراء و 47.68 جنيها للبيع.
- سعر الدولار في مصرف أبوظبي الإسلامي:
47.50 جنيها للشراء و 47.60 جنيها للبيع.
- سعر الدولار في البنك التجاري الدولي (CIB)
47.50 جنيها للشراء و 47.60 جنيها للبيع.
- سعر الدولار في بنك قطر الوطني (QNB):
47:44 جنيها للشراء و 47.54 جنيها للبيع.
المصدر: رويترز + مواقع إلكترونية