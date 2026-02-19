قفزة مفاجئة.. ارتفاع سعر الدولار أمام الجنيه المصري

شهد سعر الدولار أمام الجنيه ارتفاعا مفاجئا في البنوك المصرية اليوم الخميس، أول أيام شهر رمضان، حيث تجاوز مستوى 47 جنيها.

وعالميا، ارتفع الدولار اليوم الخميس من مستويات متدنية سجلها في الآونة ⁠الأخيرة، حيث شعر المستثمرون بالقلق إزاء تقارير بحشد للقوات الأمريكية في الشرق الأوسط واحتمال نشوب صراع بين الولايات المتحدة وإيران، مما أدى إلى ارتفاع أسعار النفط ⁠والأصول الآمنة.

وفيما يلي أسعار الدولار مقابل الجنيه في عدد من البنوك المصرية: