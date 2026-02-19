بورصة القاهرة تتراجع 3% بعد مكاسب قوية منذ بداية العام

أنهت البورصة المصرية تعاملات جلسة الخميس على تراجع جماعي للمؤشرات، بالتزامن مع موجة هبوط في بورصات الخليج، في ظل تصاعد التوترات الجيوسياسية بالمنطقة، ولا سيما تزايد مؤشرات توجه الولايات المتحدة لشن ضربة عسكرية كبيرة على إيران.

وجاء أداء سوق الأسهم المصرية تحت ضغط مبيعات المتعاملين العرب، في مقابل اتجاه المصريين والأجانب نحو الشراء، وذلك في جلسة اتسمت بانخفاض قيم التداولات مع تقليص ساعات العمل خلال شهر رمضان.

اقرأ أيضا list of 2 items list 1 of 2 الذهب يرتفع والنفط يتراجع جراء تصاعد التوتر بين أمريكا وإيران

الذهب يرتفع والنفط يتراجع جراء تصاعد التوتر بين أمريكا وإيران list 2 of 2 أغنى رجل في أفريقيا يعد بناته الثلاثة لخلافته end of list

وهبط المؤشر الرئيسي "إيجي إكس 30" بنسبة 2.98% ليغلق عند مستوى 50,667 نقطة، فيما تراجع مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 3.27% إلى 61,203 نقطة. كما انخفض مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بالنسبة ذاتها مسجلا 23,033 نقطة.

وامتدت الخسائر إلى شريحة الشركات المتوسطة والصغيرة، إذ تراجع مؤشر "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 2.96% عند 12,726 نقطة، بينما هبط مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 2.92% ليغلق عند 17,804 نقاط، بما يعكس اتساع نطاق الضغوط البيعية عبر مختلف فئات الأسهم.

قيمة التداولات

وبلغت قيمة التداولات نحو 5.6 مليارات جنيه (117 مليون دولار)، فيما سجل رأس المال السوقي للأسهم المقيدة مستوى 3.3 تريليونات جنيه (قرابة 70 مليار دولار) عند الإغلاق. وتم التداول على 1.4 مليار ورقة مالية من خلال تنفيذ 146.1 ألف عملية على أسهم 220 شركة.

واستحوذ المستثمرون المصريون على 83.39% من إجمالي التعاملات، مقابل 10.71% للأجانب و5.9% للعرب. وعلى مستوى الفئات شكلت تعاملات الأفراد 70.23% من السوق مقابل 29.76% للمؤسسات. وجاء التراجع في ظل صافي مبيعات من المستثمرين العرب، بينما اتجه المصريون والأجانب إلى الشراء، ما يعكس تباينا في الرؤى الاستثمارية قصيرة الأجل.

ورغم الهبوط الكبير للبورصة المصرية اليوم، إلا أن مؤشرها العام ما زال مرتفعا بنسبة 21% منذ بداية العام الحالي، ويعزى صعود سوق الأسهم إلى ارتفاع معنويات المستثمرين في البورصة نتيجة لقرار البنك المركزي المصري الأسبوع الماضي خفض سعر الفائدة عقب تراجع معدلات التضخم، كما أسهم في هذا الصعود خطة السلطات المصرية لخصخصة أكثر من 20 شركة مملوكة للدولة.

تراجع خليجي

وتزامن التراجع الكبير في بورصة القاهرة مع موجة هبوط في أسواق الأسهم الخليجية، في ظل تصاعد التوترات الجيوسياسية المرتبطة باتجاه المحادثات بين الولايات المتحدة وإيران حول الملف النووي الإيراني، وهو ما عزز توجه المستثمرين نحو تقليص المخاطر.

إعلان

وهبط المؤشر السعودي بنسبة 1.9%، فيما تراجع مؤشر دبي 2.3%، وأبوظبي 1.4%، وانخفضت مؤشر بورصة قطر 1.6%، وبورصة الكويت 1.1%، وبورصة عُمان 0.9%، وكانت البورصة البحرينية هي الأقل انخفاضا بـ0.2%.