ولايات أمريكية تقاضي إدارة ترمب بشأن تمويل الطاقة النظيفة

أعلنت ولاية كاليفورنيا، إلى جانب 12 ولاية أمريكية أخرى، رفع دعوى قضائية ضد إدارة الرئيس دونالد ترمب لإجبار الحكومة الفدرالية على دفع منح أقرها الكونغرس سابقا لتمويل مشاريع الطاقة النظيفة.

وجاءت الخطوة بعد إنهاء إدارة ترمب جزءا من التمويل المرتبط بقوانين بيئية، في إطار توجه أوسع لتقليص دعم طاقتي الرياح والشمس، ومصادر الكهرباء منخفضة الانبعاثات، مقابل إعطاء الحكومة الفدرالية الأولوية لزيادة إنتاج النفط داخل أمريكا.

وقال المدعي العام لولاية كاليفورنيا روب بونتا إن الدعوى تمثل ردا مباشرا على خسارة الولاية نحو 1.2 مليار دولار من التمويل الفدرالي المخصص لتحالف يهدف إلى تسريع تطوير الهيدروجين النظيف.

وذكرت وكالة رويترز أن وزارة الطاقة -وهي ضمن الجهات المدعى عليها – رفضت التعليق على قرار كاليفورنيا والولايات الأخرى رفع الدعوى.

استبدال الوقود الأحفوري

وتسعى خطة هذا التحالف إلى استبدال الوقود الأحفوري في المرافق العامة ووسائل النقل العام والشاحنات والموانئ، بما يعزز خفض الانبعاثات الكربونية ويدعم التحول نحو اقتصاد منخفض الكربون.

وإلى جانب كاليفورنيا، شاركت في الدعوى القضائية ضد إدارة ترمب ولايات كولورادو وكونتيكيت وإلينوي ونيوجيرزي ونيويورك وأوريغون وواشنطن.

تعكس القضية صراعا متجددا بين ولايات تقود جهود التحول البيئي والإدارة الفدرالية بشأن حدود سلطة تعليق تمويل أقره الكونغرس.

ومن المتوقع أن تحسم المحاكم الفدرالية هذا الخلاف، في قرار قد يرسم مستقبل تمويل الطاقة النظيفة والاستثمارات المرتبطة بها في الولايات المتحدة خلال السنوات المقبلة.