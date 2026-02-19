الذهب يرتفع.. تعرف على أسعاره في مصر اليوم الخميس
Published On 19/2/2026
ارتفعت أسعار الذهب، اليوم الخميس، إذ أدى التوتر الجيوسياسي المستمر بين الولايات المتحدة وإيران إلى زيادة الطلب على الملاذات الآمنة.
وصعد الذهب في المعاملات الفورية 0.5% إلى 5004.47 دولارات للأوقية (الأونصة).
كما ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 1.5% إلى 78.36 دولارا للأوقية بعد ارتفاعها بأكثر من خمسة بالمئة أمس الأربعاء.
وفي مصر، سجَّل عيار 21 -الأكثر تداولا في البلاد- 6600 جنيه للغرام في تعاملات اليوم الخميس.
وهذه أسعار الذهب في مصر وفقا لموقع "آي صاغة"، مع ملاحظة أنها لا تتضمن المصنعية ورسوم الدمغة والضرائب:
- عيار 24: 7543 جنيها
- عيار 22: 6914 جنيها
- عيار 21: 6600 جنيها
- عيار 18: 5657 جنيها
- جنيه الذهب: 52800 جنيها
المصدر: رويترز + مواقع إلكترونية