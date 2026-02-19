الذهب يرتفع.. تعرف على أسعاره في مصر اليوم الخميس

ارتفعت أسعار الذهب، اليوم الخميس، إذ أدى التوتر الجيوسياسي المستمر بين الولايات المتحدة وإيران إلى زيادة الطلب على الملاذات الآمنة.

وصعد الذهب في المعاملات الفورية 0.5% إلى 5004.47 دولارات للأوقية (الأونصة).

كما ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 1.5% إلى 78.36 دولارا للأوقية بعد ارتفاعها بأكثر من خمسة بالمئة أمس الأربعاء.

وفي مصر، سجَّل عيار 21 -الأكثر تداولا في البلاد- 6600 جنيه للغرام في تعاملات اليوم الخميس.

وهذه أسعار الذهب في مصر وفقا لموقع "آي صاغة"، مع ملاحظة أنها لا تتضمن المصنعية ورسوم الدمغة والضرائب: