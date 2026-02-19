أغنى رجل في أفريقيا يعد بناته الثلاثة لخلافته

ذكرت وكالة بلومبيرغ أن النيجيري آليكو دانغوت، أغنى رجل في أفريقيا، أعطى بناته الثلاثة صلاحيات أوسع في إدارة مجموعة "دانغوت الصناعية"، وذلك في إطار خططه لزيادة حجم أعمالها لتصل إلى نحو 100 مليار دولار خلال 4 سنوات.

وتبلغ ثروة دانغوت 31.9 مليار دولار، وفقا لمؤشر بلومبيرغ للمليارديرات، وتعمل مجموعته في قطاعات متنوعة منها الإسمنت والنفط.

وبدأ دانغوت في عام 1978 العمل في تجارة الأرز والسكر والأسمنت، ثم قام بإنشاء مصنع للإسمنت، وتوسعت مجموعته لتصبح الأكبر في غرب أفريقيا، وفق موقع "جلوبال أفريقيا بيزنس".

وأصدر دانغوت (68 عاما)، الذي قام بالتنحي عن منصبه كرئيس لمجلس إدارة شركته للأسمنت العام الماضي، مذكرة داخلية، أطلعت عليها وكالة بلومبيرغ، تعطي صلاحيات أوسع لبناته الثلاثة، حليمة وفاطمة وماريا، وهو ما أكده متحدث باسم الشركة للوكالة.

تحديد المهام الإدارية

ووفق المذكرة الداخلية، ستتولى فاطمة دانغوت، أصغر بناته، دورا قياديا في أنشطة الطاقة في المجموعة، التي تضم مصفاة نفط في مدينة لاغوس، علاوة على مهامها في الإشراف على الاتصالات والإدارة.

أما البنت الوسطى، حليمة، التي تدير مكتب المجموعة في دبي، فتتولى الإشراف على الأنشطة الدولية للمجموعة، بما في ذلك أعمالها في لندن.

في حين كلفت ماريا دانغوت – وهي البنت الكبرى – قيادة الإستراتيجية التجارية لشركة الأسمنت في المجموعة، علاوة على إدارة قطاع الأغذية بها. وكان والدها قد عينها في مجلس إدارة شركة الأسمنت عند تقاعده في يوليو/تموز الماضي.

وأشارت وكالة بلومبيرغ إلى أهمية الصلاحيات التي منحها آليكو دانغوت لبناته من أجل ضمان نقل الصلاحيات بشكل سلس لجيل آخر في مجموعته، التي تعد واحدة من أكبر المجموعات الصناعية في أفريقيا.

أنشطة متنوعة للمجموعة

واضافت بلومبيرغ أن ما قام به دانغوت يأتي في إطار خطوات مماثلة قام بها مليارديرات في آسيا وأفريقيا، حيث يقومون بترقية أبنائهم إلى مناصب إدارية قيادية، وفي الوقت نفسه يحتفظون بالسيطرة الإستراتيجية على أعمال شركاتهم.

إعلان

وتشمل أنشطة مجموعة دانغوت الصناعية قطاعات متنوعة، منها السكر والملح والأسمدة والنفط، وترتكز على شركة الأسمنت التي مكنت الملياردير الأفريقي من تحقيق ملياراته الأولى.

ويعتزم دانغوت إدراج شركة الأسمدة ومصفاة النفط في بورصة نيجيريا هذا العام، وفق بلومبيرغ، ويسعى إلى توسيع عملياته في مجال الإسمنت، والتي تشمل حاليا 10 دول أفريقية.

وأشارت بلومبيرغ إلى أن ثروة دانغوت ارتفعت بشكل كبير بعد أن بدأ تشغيل مصفاته النفط في لاغوس، والتي تبلغ طاقتها 650 ألف برميل يومياً قبل عامين. ويخطط دانغوت لزيادة طاقة مصفاته إلى 1.4 مليون برميل يوميا بحلول عام 2028.