أغنى رجل في أفريقيا يعد بناته الثلاثة لخلافته

IMAGE DISTRIBUTED FOR THE AFRICA CENTER- Halima Aliko Dangote, Board President, The Africa Center and Aliko Dangote, Chairman, Aliko Dangote Foundation attend the Future Africa Forum at The Africa Center in New York, where a transformative $20 million donation by the Aliko Dangote Foundation was announced. In recognition of this historic donation, the Center renamed its venue "The Africa Center at Aliko Dangote Hall" at a ceremony during the Future Africa Forum. Photo taken on Monday, Sept. 23, 2019 in New York. (Loren Matthew /AP Images for The Africa Center)
حليمة دانغوت هي البنت الوسطى لأغنى رجل في أفريقيا (أسوشيتد برس)
Published On 19/2/2026
آخر تحديث: 11:46 (توقيت مكة)

ذكرت وكالة بلومبيرغ أن النيجيري آليكو دانغوت، أغنى رجل في أفريقيا، أعطى بناته الثلاثة صلاحيات أوسع في إدارة مجموعة "دانغوت الصناعية"، وذلك في إطار خططه لزيادة حجم أعمالها لتصل إلى نحو 100 مليار دولار خلال 4 سنوات.

وتبلغ ثروة دانغوت 31.9 مليار دولار، وفقا لمؤشر بلومبيرغ للمليارديرات، وتعمل مجموعته في قطاعات متنوعة منها الإسمنت والنفط.

وبدأ دانغوت في عام 1978 العمل في تجارة الأرز والسكر والأسمنت، ثم قام بإنشاء مصنع للإسمنت، وتوسعت مجموعته لتصبح الأكبر في غرب أفريقيا، وفق موقع "جلوبال أفريقيا بيزنس".

وأصدر دانغوت (68 عاما)، الذي قام بالتنحي عن منصبه كرئيس لمجلس إدارة شركته للأسمنت العام الماضي، مذكرة داخلية، أطلعت عليها وكالة بلومبيرغ، تعطي صلاحيات أوسع لبناته الثلاثة، حليمة وفاطمة وماريا، وهو ما أكده متحدث باسم الشركة للوكالة.

Workers stand in front of a newly inaugurated Dangote fertilizer plant in Lagos, Nigeria, Tuesday, March 22, 2022. Nigeria is eyeing global exports of fertilizer with a $2.5 billion plant inaugurated on Tuesday, a facility which the nation's leader said would contribute to the global supply amid the shock waves from Russia, a major global supplier, where an ongoing war with Ukraine has disrupted supplies. (AP Photo/Sunday Alamba)
عمال داخل مصنع لإنتاج الأسمدة تابع لمجموعة دانغوت جرى افتتاحه في العام 2022 (أسوشيتد برس)

تحديد المهام الإدارية

ووفق المذكرة الداخلية، ستتولى فاطمة دانغوت، أصغر بناته، دورا قياديا في أنشطة الطاقة في المجموعة، التي تضم مصفاة نفط في مدينة لاغوس، علاوة على مهامها في الإشراف على الاتصالات والإدارة.

أما البنت الوسطى، حليمة، التي تدير مكتب المجموعة في دبي، فتتولى الإشراف على الأنشطة الدولية للمجموعة، بما في ذلك أعمالها في لندن.

في حين كلفت ماريا دانغوت – وهي البنت الكبرى – قيادة الإستراتيجية التجارية لشركة الأسمنت في المجموعة، علاوة على إدارة قطاع الأغذية بها. وكان والدها قد عينها في مجلس إدارة شركة الأسمنت عند تقاعده في يوليو/تموز الماضي.

وأشارت وكالة بلومبيرغ إلى أهمية الصلاحيات التي منحها آليكو دانغوت لبناته من أجل ضمان نقل الصلاحيات بشكل سلس لجيل آخر في مجموعته، التي تعد واحدة من أكبر المجموعات الصناعية في أفريقيا.

Africa's richest man, Aliko Dangote (C) speaks with Nigeria's Vice-President Yemi Osinbajo (R) during a facility tour at the proposed Dangote oil refinery site near Akodo beach in the outskirt of Nigeria's commercial capital Lagos June 25, 2016. REUTERS/Akintunde Akinleye
آليكو (وسط) مع يمي أوسينباجو نائب الرئيس النيجيري (يمين) اثناء زيارة مصفاة تابعة لمجموعة دانغوت (رويترز)

أنشطة متنوعة للمجموعة

واضافت بلومبيرغ أن ما قام به دانغوت يأتي في إطار خطوات مماثلة قام بها مليارديرات في آسيا وأفريقيا، حيث يقومون بترقية أبنائهم إلى مناصب إدارية قيادية، وفي الوقت نفسه يحتفظون بالسيطرة الإستراتيجية على أعمال شركاتهم.

وتشمل أنشطة مجموعة دانغوت الصناعية قطاعات متنوعة، منها السكر والملح والأسمدة والنفط، وترتكز على شركة الأسمنت التي مكنت الملياردير الأفريقي من تحقيق ملياراته الأولى.

ويعتزم دانغوت إدراج شركة الأسمدة ومصفاة النفط في بورصة نيجيريا هذا العام، وفق بلومبيرغ، ويسعى إلى توسيع عملياته في مجال الإسمنت، والتي تشمل حاليا 10 دول أفريقية.

وأشارت بلومبيرغ إلى أن ثروة دانغوت ارتفعت بشكل كبير بعد أن بدأ تشغيل مصفاته النفط في لاغوس، والتي تبلغ طاقتها 650 ألف برميل يومياً قبل عامين. ويخطط دانغوت لزيادة طاقة مصفاته إلى 1.4 مليون برميل يوميا بحلول عام 2028.

المصدر: بلومبيرغ + مواقع إلكترونية

