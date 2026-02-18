سوق الألعاب الإلكترونية في تركيا يتجاوز مليار دولار خلال 2025

بلغ حجم سوق الألعاب الإلكترونية في تركيا العام الماضي 1.01 مليار دولار، محققا نموا 25% مقارنة بعام 2024.

وحسب تقرير صادر عن شركة "غيمينغ تركيا – مينا – إي يو" المتخصصة في صناعة الألعاب، بلغ حجم سوق الألعاب الإلكترونية 810 ملايين دولارات في 2024.

ومع تنامي الطلب على الألعاب الإلكترونية وزيادة مستخدمي الإنترنت في تركيا، نما حجم السوق 25% عام 2025 ليصل إلى 1.01 مليار دولار.

وحسب التقرير، يبلغ عدد مستخدمي الإنترنت في تركيا حوالي 77 مليونا، ويقترب عدد اللاعبين النشطين من 50 مليونا.

تشكل النساء 46% من إجمالي اللاعبين، مقابل 54% بين الرجال، وفق التقرير.

وأوضح الرئيس التنفيذي للشركة أوزان آيدمير أنه مع تعزيز البنية التحتية في تركيا، أصبح الوصول إلى اللاعبين أسهل تقنيا من أي وقت مضى.

وأضاف في تصريح ضمن التقرير أن مناخ ريادة الأعمال والاستثمار قد تطور ليصبح أكثر انتقائية وأكثر ذكاء.