"هيوماين" السعودية تضخ 3 مليارات دولار في "إكس إيه آي" للذكاء الاصطناعي

استثمرت شركة هيوماين السعودية للذكاء الاصطناعي التابعة لصندوق الاستثمارات العامة (الصندوق السيادي) 3 مليارات دولارات في شركة "إكس إيه آي" (xAI) المتخصصة في الذكاء الاصطناعي، وذلك ضمن جولة تمويلية ضمن تركيزها على "المنصات التقنية الرائدة عالميا"، وفق بيان أصدرته هيوماين اليوم الأربعاء.

وحسب البيان، جاء هذا الاستثمار في مرحلة مفصلية لشركة "إكس إي آي"، قبيل استحواذ شركة "سبيس إكس" عليها في أوائل فبراير/ شباط الجاري.

وجمعت الشركة الأمريكية 20 مليار دولار خلال الجولة التي اكتملت قبل وقت قصير من استحواذ شركة "سبيس إكس" عليها.

بعد هذا الاستثمار، صارت هيوماين صاحبة حصة أقلية في الشركة الأمريكية، إذ جرى لاحقا تحويل حصتها إلى أسهم في "سبيس إكس" المملوكة للمليادير الأمريكي إيلون ماسك، كما أرست هذه الصفقة أساسا يتيح للشركة السعودية الاستفادة من العوائد الرأسمالية طويلة الأجل، وفق البيان.

محاور تطوير الذكاء الاصطناعي

تسعى هيوماين حسب البيان إلى تقديم منظومة متكاملة من قدرات الذكاء الاصطناعي من خلال محاور تشمل:

مراكز بيانات الجيل القادم.

بنية تحتية عالية الأداء.

منصات الحوسبة السحابية.

نماذج ذكاء اصطناعي متقدمة.

حلول ذكاء اصطناعي تحويلية.

وحسب البيان، يأتي الاستثمار امتدادا لشراكة بين "هيوماين" و"إكس إيه آي" تم الإعلان عنها في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي خلال منتدى الاستثمار السعودي الأمريكي، والتي التزمت خلالها الشركتان بتطوير أكثر من 500 ميغاواط من مراكز البيانات والبنية التحتية الحاسوبية المتقدمة للذكاء الاصطناعي من الجيل الجديد، إلى جانب نشر نماذج غروك (Grok) التابعة لمنصة "إكس إيه آي" في السعودية.

يشار إلى أن هيوماين استثمرت في شركة لومي إيه آي (Luma AI) الناشئة المتخصصة في توليد الفيديو بالذكاء الاصطناعي، وأقامت مشروعا مشتركا مع شركة "إي إم دي" لصناعة الرقائق وشركة "سيسكو سيستمز" لزيادة سعة مراكز البيانات في السعودية.