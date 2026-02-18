مدير "الطاقة الدولية" يحذر من تراجع أولوية المناخ جراء الانقسامات الدولية

تتسع الفجوة بين القوى الكبرى في مقاربتها لسياسات الطاقة والمناخ، في وقت يحذر فيه مدير وكالة الطاقة الدولية فاتح بيرول من أن "التصدع في النظام السياسي العالمي" بات ينعكس بوضوح على مشهد الطاقة.

ونقلت صحيفة "فايننشال تايمز" البريطانية عن بيرول قوله إن "تغير المناخ يتراجع على جدول السياسات الدولية"، مع استمرار أمريكا في التراجع عن التزاماتها المناخية في عهد الرئيس دونالد ترمب.

وأوضح بيرول، في مقابلة مع الصحيفة البريطانية أن "بلدانًا مختلفة تختار مسارات مختلفة في ما يتعلق بالطاقة وتغير المناخ"، مشيرا إلى أن الولايات المتحدة تتراجع عن تعهداتها، بينما تمضي أوروبا والصين قدما في مسار التحول للطاقة النظيفة وخفض انبعاثات الكاربون.

وأشارت فايننشال تايمز إلى أن ترمب ألغى الأسبوع الماضي قرارا رئيسيا كان يدعم سلطة وكالة حماية البيئة الأمريكية في تنظيم مجال الانبعاثات، وذلك بعد أسابيع من سريان انسحاب واشنطن من اتفاقية باريس للمناخ والمبرم في 2015.

وفي المقابل، خففت دول أوروبية طموحاتها المناخية، إذ قلّص الاتحاد الأوروبي في العام الماضي هدفه المعلن لخفض الانبعاثات لعام 2040، وخفف خططه للتخلص التدريجي من محركات الاحتراق بحلول 2035.

كما لفتت الصحيفة البريطانية إلى أن انبعاثات قطاع الطاقة في كندا ارتفعت، مع دعم رئيس الوزراء مارك كارني لقطاع النفط والغاز في مواجهة تهديدات تجارية من ترمب.

اجتماع باريس وتوتر أمريكي

وجاءت تصريحات بيرول مع انعقاد الاجتماع الوزاري لوكالة الطاقة الدولية في باريس، حيث يناقش الوزراء قضايا أمن الطاقة والمواد الخام الحيوية وإجراءات المناخ. ونقلت "فايننشال تايمز" عن وزير الطاقة الأمريكي كريس رايت قوله خلال فعالية في باريس أمس الثلاثاء إن نماذج الحياد الصفري لعام 2050 التي أعدتها الوكالة "سخيفة"، مضيفًا أن على الوكالة أن تركز على "مهمتها الأساسية" في جمع البيانات وتعزيز أمن الطاقة.

إعلان

وقال الوزير رايت، بحسب الصحيفة إن وكالة الطاقة الدولة "تقوم بعمل كمي ممتاز في مجال الطاقة، لكنها بحاجة إلى التركيز على تلك المهمة وليس… مجاملة سياسيين أوروبيين أو أمريكيين". وهدد رايت بسحب عضوية الولايات المتحدة إذا أصبحت الوكالة "مهيمنة ومشبعة بأمور المناخ".

من جهتها، دعت وزيرة الطاقة الهولندية صوفي هيرمانس، التي تترأس اجتماع باريس، إلى "نهج واقعي وبراغماتي" في التعامل مع تغير المناخ، مؤكدة أن الشركات تحتاج إلى وضوح في الاتجاه العام، لكنها أضافت أنه "في وضع جيوسياسي غير مستقر، يجب أن تكون مرنًا… لإعادة تشكيل سياساتك بما يتناسب مع الوضع".

توسيع العضوية وتنويع الإمدادات

ورغم التشكيك الأمريكي في المؤسسات متعددة الأطراف، أشار بيرول إلى أن دولًا جديدة تسعى للانضمام إلى الوكالة. ونقلت الصحيفة عن مصدر مطلع أن كولومبيا ستنضم كعضو كامل للمنظمة -التي تضم حاليًا 32 دولة- فيما تمضي الهند نحو نيل العضوية الكاملة، وتستعد البرازيل لبدء إجراءات العضوية، بينما ستصبح فيتنام عضوا مشاركا.

وفي ملف المواد الخام الحيوية، شدد بيرول على ضرورة تنويع الإمدادات قائلاً "نرى أن دولة واحدة اليوم لها دور مفرط في المعادن الحيوية.. من المهم العمل مع دول عديدة متشابهة في التفكير لتوفير التنويع"، في إشارة إلى دور الصين في مجال المعادن النادرة.

وبينما تتباعد المسارات بين القوى الكبرى، تستمر المناقشات في باريس حول كيفية الموازنة بين أمن الطاقة ومتطلبات التحول الأخضر، في مشهد يعكس عالمًا يتجه نحو تعدد المقاربات بدل الإجماع السابق حول سياسات المناخ.