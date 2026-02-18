اقتصاد|أسواق|الولايات المتحدة الأميركية

بلومبيرغ: وكالات أمريكية تطور حدا أدنى لتسعير المعادن النادرة

U.S. Under Secretary of State for Economic Affairs, Jacob Helberg, Secretary of State, Marco Rubio, and Special Assistant to the President of the United States and Senior Director for Global Supply Chains, David Copley, sit during the Critical Minerals Ministerial at the State Department in Washington, D.C., U.S., February 4, 2026. REUTERS/Jonathan Ernst
وزير الخارجية الأمريكي روبيو يتحدث خلال المؤتمر الوزاري الذي نظمته وزارته قبل أسبوعين بشأن المعادن النادرة (رويترز)
Published On 18/2/2026
|
آخر تحديث: 19:02 (توقيت مكة)

حفظ

أفادت وكالة بلومبيرغ بأن وكالات تابعة للحكومة الأمريكية وضعت نظاما للحد الأدنى لتسعير المعادن النادرة وتسعى لترويجه، في الوقت الذي تحاول فيه إدارة الرئيس دونالد ترمب و50 دولة أخرى تخفيض اعتمادها على الصين في الحصول على إمدادات هذه المعادن الحيوية.

ونقلت الوكالة نفسها جاكوب هيلبيرغ عن وكيل وزارة الخارجية الأمريكية للشؤون الاقتصادية قوله إن العديد من الوكالات الأمريكية طورت نظام الحد الأدنى لأسعار المعادن النادرة، وتتباحث بشأنه حاليا مع الحلفاء.

اقرأ أيضا

list of 4 itemsend of list

وقال هيلبيرغ خلال مقابلة صحفية خلال مشاركته في قمة "قيادة الدفاع التكنولوجي" إن الإدارة الأمريكية مهتمة بهذا النظام، لأنه سيؤدي إلى جذب الاستثمارات الخاصة لقطاع المعادن النادرة.

وأوضح المسؤول الأمريكي إن الحد الأدنى للأسعار سيتم تحديده في نهاية المطاف من خلال "باكس سيسليا"، وهو تحالف أطلقته مؤخرا وزارة الخارجية الأمريكية لتعزيز سلاسل التوريد في مجال المعادن النادرة.

US Trade Representative Jamieson Greer at the opening of the World Trade Organization (WTO) Informal ministerial gathering during the 56th annual meeting of the World Economic Forum, WEF, in Davos, Switzerland, January 22, 2026. LAURENT GILLIERON/Pool via REUTERS
الممثل التجاري الأمريكي جايمسون جرير أكد الشراكة مع أوروبا واليابان بشأن المعادن النادرة (رويترز)

حماية الشركات الغربية

وذكرت شبكة "سي إن بي سي" الأمريكية في تقرير سابق، نقلا عن الممثل التجاري الأمريكي جامسون غرير، أن الولايات المتحدة تعمل على وضع خطط مع المكسيك والاتحاد الأوروبي واليابان لتطبيق الحد الأدنى من أسعار المعادن الناردة.

وسبق أن ناقشت الشركات الأمريكية المهتمة بالاستثمار في المعادن النادرة أهمية وضع حد أدنى لسعرها، وذلك لحماية الشركات الغربية من منافسة المنتجات الصينية منخفضة السعر.

تأتي تصريحات هيلبيرغ بعد أقل من أسبوعين من المؤتمر الذي استضافته الخارجية الأمريكية بشأن المعادن النادرة، وشاركت فيه 55 دولة، في إطار جهود إدارة الرئيس الأمريكي لتشجيع الشركات الخاصة على الاستثمار في إنتاج هذه المعادن للحد من سيطرة الصين عليها في الأسواق العالمية.

NEW YORK, NEW YORK - FEBRUARY 17: Vice President JD Vance visits FOX News Channel's "The Story With Martha MacCallum" at Fox News Channel Studios on February 17, 2026 in New York City. Jamie McCarthy/Getty Images/AFP (Photo by Jamie McCarthy / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)
فانس قال إن عدد من الدول انضمت للتكتل التجاري الذي أنشأته بلاده لمواجهة هيمنة الصين على المعادن النادرة (الفرنسية)

تكتل لمواجهة الصين

وكان جي دي فانس نائب الرئيس الأمريكي كشف في 4 فبراير/شباط الجاري خلال هذا المؤتمر عن خطة أمريكية جديدة لحشد دول حليفة لإنشاء تكتل تجاري للمعادن النادرة لمواجهة سيطرة الصين.

إعلان

وأضاف دي فانس، في اجتماع عقد بالخارجية الأمريكية، أن الهدف هو إرساء نظام يضع حدا أدنى لأسعار المعادن النادرة بهدف تعزيز الوصول إليها، وأشار نائب ترمب إلى أن عدد من الدول انضمت بالفعل إلى خطة واشنطن لإنشاء التكتل التجاري

وحسب دي فانس فإن الحرب التجارية التي اندلعت العام الماضي "كشفت مدى اعتماد معظم الدول على المعادن النادرة التي تسيطر عليها الصين بشكل كامل".

المصدر: بلومبيرغ + سي إن بي سي

إعلان