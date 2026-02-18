بلومبيرغ: وكالات أمريكية تطور حدا أدنى لتسعير المعادن النادرة

أفادت وكالة بلومبيرغ بأن وكالات تابعة للحكومة الأمريكية وضعت نظاما للحد الأدنى لتسعير المعادن النادرة وتسعى لترويجه، في الوقت الذي تحاول فيه إدارة الرئيس دونالد ترمب و50 دولة أخرى تخفيض اعتمادها على الصين في الحصول على إمدادات هذه المعادن الحيوية.

ونقلت الوكالة نفسها جاكوب هيلبيرغ عن وكيل وزارة الخارجية الأمريكية للشؤون الاقتصادية قوله إن العديد من الوكالات الأمريكية طورت نظام الحد الأدنى لأسعار المعادن النادرة، وتتباحث بشأنه حاليا مع الحلفاء.

وقال هيلبيرغ خلال مقابلة صحفية خلال مشاركته في قمة "قيادة الدفاع التكنولوجي" إن الإدارة الأمريكية مهتمة بهذا النظام، لأنه سيؤدي إلى جذب الاستثمارات الخاصة لقطاع المعادن النادرة.

وأوضح المسؤول الأمريكي إن الحد الأدنى للأسعار سيتم تحديده في نهاية المطاف من خلال "باكس سيسليا"، وهو تحالف أطلقته مؤخرا وزارة الخارجية الأمريكية لتعزيز سلاسل التوريد في مجال المعادن النادرة.

حماية الشركات الغربية

وذكرت شبكة "سي إن بي سي" الأمريكية في تقرير سابق، نقلا عن الممثل التجاري الأمريكي جامسون غرير، أن الولايات المتحدة تعمل على وضع خطط مع المكسيك والاتحاد الأوروبي واليابان لتطبيق الحد الأدنى من أسعار المعادن الناردة.

وسبق أن ناقشت الشركات الأمريكية المهتمة بالاستثمار في المعادن النادرة أهمية وضع حد أدنى لسعرها، وذلك لحماية الشركات الغربية من منافسة المنتجات الصينية منخفضة السعر.

تأتي تصريحات هيلبيرغ بعد أقل من أسبوعين من المؤتمر الذي استضافته الخارجية الأمريكية بشأن المعادن النادرة، وشاركت فيه 55 دولة، في إطار جهود إدارة الرئيس الأمريكي لتشجيع الشركات الخاصة على الاستثمار في إنتاج هذه المعادن للحد من سيطرة الصين عليها في الأسواق العالمية.

تكتل لمواجهة الصين

وكان جي دي فانس نائب الرئيس الأمريكي كشف في 4 فبراير/شباط الجاري خلال هذا المؤتمر عن خطة أمريكية جديدة لحشد دول حليفة لإنشاء تكتل تجاري للمعادن النادرة لمواجهة سيطرة الصين.

وأضاف دي فانس، في اجتماع عقد بالخارجية الأمريكية، أن الهدف هو إرساء نظام يضع حدا أدنى لأسعار المعادن النادرة بهدف تعزيز الوصول إليها، وأشار نائب ترمب إلى أن عدد من الدول انضمت بالفعل إلى خطة واشنطن لإنشاء التكتل التجاري

وحسب دي فانس فإن الحرب التجارية التي اندلعت العام الماضي "كشفت مدى اعتماد معظم الدول على المعادن النادرة التي تسيطر عليها الصين بشكل كامل".