الذهب يرتفع مجددا.. تعرف على أسعاره في مصر اليوم الأربعاء
Published On 18/2/2026|
آخر تحديث: 10:46 (توقيت مكة)
ارتفع الذهب، اليوم الأربعاء، بدعم من عمليات شراء بعد تراجعه بأكثر من اثنين بالمئة في الجلسة السابقة إثر تقدم المحادثات بين الولايات المتحدة وإيران، في حين تنتظر الأسواق صدور محضر اجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي لشهر يناير/كانون الثاني سعيا لمؤشرات حول توقعات أسعار الفائدة.
وارتفع الذهب في المعاملات الفورية إلى 4931.61 دولارا للأوقية (الأونصة). كما ارتفعت الفضة إلى 75.72 دولارا للأوقية.
وفي مصر، سجَّل عيار 21 -الأكثر تداولا في البلاد- 6650 جنيها للغرام في تعاملات اليوم الأربعاء.
وهذه أسعار الذهب في مصر وفقا لموقع "آي صاغة"، مع ملاحظة أنها لا تتضمن المصنعية ورسوم الدمغة والضرائب:
- عيار 24: 7543 جنيها
- عيار 22: 6914 جنيها
- عيار 21: 6600 جنيها
- عيار 18: 5657 جنيها
- جنيه الذهب: 52800 جنيها
المصدر: رويترز + مواقع إلكترونية