الذهب يرتفع مجددا.. تعرف على أسعاره في مصر اليوم الأربعاء

Published On 18/2/2026
آخر تحديث: 10:46 (توقيت مكة)

ارتفع ‌الذهب، اليوم الأربعاء، بدعم من عمليات شراء بعد تراجعه بأكثر من ⁠اثنين بالمئة في ⁠الجلسة السابقة إثر تقدم المحادثات بين الولايات المتحدة وإيران، في حين تنتظر الأسواق صدور محضر اجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي لشهر يناير/كانون الثاني سعيا لمؤشرات حول توقعات ⁠أسعار الفائدة.

وارتفع الذهب في المعاملات الفورية إلى 4931.61 دولارا للأوقية (الأونصة). كما ارتفعت الفضة إلى 75.72 دولارا للأوقية.

وفي مصر، سجَّل عيار 21 -الأكثر تداولا في البلاد- 6650 جنيها للغرام في تعاملات اليوم الأربعاء.

وهذه أسعار الذهب في مصر وفقا لموقع "آي صاغة"، مع ملاحظة أنها لا تتضمن المصنعية ورسوم الدمغة والضرائب:

  • عيار 24: 7543 جنيها
  • عيار 22: 6914 جنيها
  • عيار 21: 6600 جنيها
  • عيار 18: 5657 جنيها
  • جنيه الذهب: 52800 جنيها
المصدر: رويترز + مواقع إلكترونية

