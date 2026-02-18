الذهب يرتفع مجددا.. تعرف على أسعاره في مصر اليوم الأربعاء

ارتفع ‌الذهب، اليوم الأربعاء، بدعم من عمليات شراء بعد تراجعه بأكثر من ⁠اثنين بالمئة في ⁠الجلسة السابقة إثر تقدم المحادثات بين الولايات المتحدة وإيران، في حين تنتظر الأسواق صدور محضر اجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي لشهر يناير/كانون الثاني سعيا لمؤشرات حول توقعات ⁠أسعار الفائدة.

وارتفع الذهب في المعاملات الفورية إلى 4931.61 دولارا للأوقية (الأونصة). كما ارتفعت الفضة إلى 75.72 دولارا للأوقية.

وفي مصر، سجَّل عيار 21 -الأكثر تداولا في البلاد- 6650 جنيها للغرام في تعاملات اليوم الأربعاء.

وهذه أسعار الذهب في مصر وفقا لموقع "آي صاغة"، مع ملاحظة أنها لا تتضمن المصنعية ورسوم الدمغة والضرائب: