أسواق أم درمان في رمضان.. حركة نشطة تقيدها أسعار مرتفعة

تستقبل الأسر السودانية شهر رمضان الكريم وسط ظروف صعبة نتيجة الحرب المستمرة، لكنها تسعى جهدها لتجهيز احتياجاتها من بضائع وأوانٍ منزلية لاستخدامها خلال الشهر الفضيل.

كاميرا الجزيرة مباشر تجولت في أحد أسواق مدينة أم درمان شمال العاصمة الخرطوم، ورصدت آراء مواطنين قدموا إلى المنطقة التي تشهد هذه الأيام عودة للحياة الطبيعية بعد أن كانت مسرحا لعمليات قتالية بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع.

ويقول أحد التجار إن سوق أم درمان عاد إلى النشاط أفضل مما كان عليه، بدليل الإقبال الكبير للمواطنين عليه، وتحسن حركة البيع والشراء فيه، بالإضافة إلى الأمن المنتشر في المنطقة. وأكد أن الناس تعود بشكل طوعي إلى أم درمان، والسوق يشتغل بشكل طبيعي حتى قبل دخول شهر رمضان.

ويشهد سوق أم درمان، وهو أحد أعرق وأقدم الأسواق في المدينة، إقبالا لافتا من المواطنين، لما يوفره لهم من منتجات وبضائع مختلفة غذائية وأوان منزلية.

وتقول سودانية نازحة إلى أم درمان إن الأوضاع تحسنت في الخرطوم، وبات المواطن يشعر بالأمن، لكنّ الأسعار متفاوتة في سوق أم درمان، فبعض المنتجات أسعارها في المتناول وبعضها غالية الثمن. ويقول بعض التجار إن ارتفاع الأسعار سببه ارتفاع التكاليف، فبعض المحال التجارية داخل سوق أم درمان باهظة الإيجار.

ومن جهته، أكد أحد التجار في حديثه للجزيرة مباشر أن الأسعار متفاوتة في سوق أم درمان، وأشار بالتحديد إلى أنواع التمور التي يبيعها، ويقول إن المواطنين يشترون حسب إمكانياتهم. واتفقت مواطنة مع مواطن آخر كانا يتجولان داخل السوق على أن أسعار المنتجات والبضائع مناسبة وفي متناول المستهلكين.

ويذكر أن قوات الدعم السريع اقتحمت سوق أم درمان يوم 25 مايو/أيار 2023، ومارست فيه أعمال نهب وحرق واسعة، وتسببت بدمار طال أقساما عدة، قبل أن يستعيد الجيش السوداني السيطرة عليه لاحقا.