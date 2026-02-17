شبكة القطارات الصينية تسرع أكبر هجرة بشرية في العالم

ذكرت صحيفة "فايننشال تايمز" البريطانية أن شبكة السكك الحديدية فائقة السرعة في الصين تسرع أكبر هجرة بشرية سنوية في العالم، في إشارة إلى موجة تنقل مئات الملايين خلال عطلة رأس السنة القمرية.

وأشارت الصحيفة إلى أن السكك الحديدية الصينية تنقل في الأيام الأخيرة نحو 20 مليون راكب يوميا، مع توقع تنفيذ نصف مليار رحلة قطار خلال فترة الأربعين يوما الخاصة برأس السنة القمرية.

أكبر هجرة بشرية سنوية

ويعد ذلك جزءا مما يصفه خبراء السكان بأنه أكبر هجرة بشرية سنوية في العالم، حين يعود العمال من المدن الساحلية إلى عائلاتهم للاحتفال بأهم عطلة في العام، لافتة إلى أن هذه الهجرة باتت تتم بوتيرة أسرع من أي وقت مضى.

وذكرت الصحيفة نفسها أن نحو ثلاثة أرباع الركاب سيسافرون بسرعة تتجاوز 200 كيلومتر في الساعة، عبر القطارات البيضاء والفضية فائقة السرعة، والتي أصبحت رمزا لقوة الصين الصناعية.

وفي ديسمبر/كانون الأول الماضي، بلغ طول شبكة السكك الحديدية فائقة السرعة في الصين 50 ألف كيلومتر، وهو ما يكفي للدوران حول الكرة الأرضية، مقارنة بـ 8 آلاف و500 كيلومتر فقط في الاتحاد الأوروبي وفق إحصائيات العام 2023.

وبعد أكثر من عقدين بقليل على إطلاقها، باتت الشبكة الصينية تربط 97% من المدن التي يزيد عدد سكانها على نصف مليون نسمة.

وحسب فايننشال تايمز، يجسد هذا التوسع نموذج الصين القائم على التقدم التكنولوجي بقيادة الدولة، إذ تتميز القطارات بالسرعة والانضباط في المواعيد، وسهولة الحجز عبر تطبيقات الهاتف المحمول التي تتابع الطلب، وتضيف عربات إضافية خلال فترات الذروة.

وكان الصين افتتحت أول خط ركاب فائق السرعة في 2003 بين تشينهوانغداو وشنيانغ في الشمال الشرقي للبلاد بسرعة 200 كيلومتر في الساعة، وقدر البنك الدولي في 2019 أن الصين أنفقت ما بين 17 و21 مليون دولار لكل كيلومتر من السكك الحديدية فائقة السرعة.