وزير الطاقة الأمريكي: إمدادات الغاز لأوروبا مستمرة بأسعار مخفضة

أكد وزير الطاقة الأمريكي كريس رايت، اليوم الثلاثاء، أن بلاده ستواصل تزويد أوروبا بالغاز الطبيعي المسال بأسعار منخفضة، مشددا على أن واشنطن قادرة على الحفاظ على هذا الإمداد "لفترة طويلة في المستقبل المنظور"، في ظل سعي القارة الأوروبية إلى تعزيز أمنها الطاقي وتنويع مصادر الإمدادات.

وجاءت تصريحات الوزير رايت خلال مشاركته في مؤتمر نظمه المعهد الفرنسي للعلاقات الدولية في باريس، حيث أوضح أن بلاده ترى في صادرات الغاز الطبيعي المسال أداة إستراتيجية لدعم الحلفاء، وتعزيز الاستقرار في أسواق الطاقة، خاصة في أوروبا التي اتجهت خلال السنوات الأخيرة إلى تقليص اعتمادها على الغاز الطبيعي الروسي.

إمدادات الغاز لأوروبا

شدد الوزير الأمريكي على أن بلاده قادرة على الاستمرار في تزويد أوروبا بالغاز الطبيعي المسال بأسعار تنافسية، مؤكدا أن وفرة الإمدادات الأمريكية تتيح استقرارا طويل الأمد في السوق الأوروبية.

وتعكس تعهدات واشنطن بمواصلة تزويد أوروبا بالغاز المسال اتجاها تصاعديا في الصادرات الأميركية، إذ رسخت الولايات المتحدة موقعها كأكبر مصدر للغاز الطبيعي المسال عالميا خلال العامين الماضيين، مع تسجيل صادرات قياسية بلغت 111 مليون طن في 2025، متجاوزة حاجز 100 مليون طن للمرة الأولى.

كما تتوقع إدارة معلومات الطاقة الأميركية أن تتضاعف قدرة أمريكا التصديرية للغاز الطبيعي المسال بأكثر من الضعف بحلول 2029، مع إضافة نحو 13.9 مليار قدم مكعبة يومياً بين 2025 و2029، ما يعزز حضور واشنطن في أسواق أوروبا وآسيا.

في المقابل، بات الاتحاد الأوروبي يعتمد بصورة متزايدة على الإمدادات الأمريكية، إذ تجاوزت حصة أمريكا 57% من واردات الاتحاد من الغاز مطلع 2026 مقارنة بنحو 45% في 2024.

وضع إنتاج فنزويلا

وفي سياق متصل، أشار رايت إلى أن فنزويلا قد تضيف "عدة مئات الآلاف من البراميل يوميا" إلى إنتاجها النفطي بحلول نهاية العام الجاري، ما قد يسهم في زيادة المعروض العالمي من الخام.

وأوضح أن هذه الزيادة المحتملة تعكس قدرة كاراكاس على استعادة جزء من طاقتها الإنتاجية، في حال استمرار التحسن في بيئة الاستثمار وعمليات التشغيل، وهو ما قد يكون له تأثير مباشر على توازنات سوق النفط العالمية.

وفي ملف آخر، أبدى رايت تحفظات واشنطن على توجهات وكالة الطاقة الدولية، معتبرا أن الولايات المتحدة "لا تحتاج إلى سيناريو الحياد الصفري" الذي تتبناه الوكالة ضمن تقاريرها المتعلقة بالتحول الطاقي.

ولوح بإمكانية انسحاب بلاده من الوكالة إذا استمرت، بحسب تعبيره، في التركيز المفرط على قضايا المناخ، في إشارة إلى وجود تباين في الرؤى بشأن أولويات السياسات الطاقية بين أمن الإمدادات والالتزامات المناخية.

وتتقاطع هذه الملفات – إمدادات الغاز إلى أوروبا، وزيادة الإنتاج الفنزويلي، والجدل حول سياسات المناخ – ضمن سياق أوسع يتعلق بإعادة رسم ملامح سوق الطاقة العالمي، في ظل تنافس جيوسياسي متصاعد وتحولات هيكلية في أنماط الإنتاج والاستهلاك.