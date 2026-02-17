تكشف البيانات الصادرة عن المفوضية الأوروبية أن الرياضة لم تعد مجرد مجال لممارسة الهوايات المختلفة، أو لتحقيق الفوائد الصحية والاجتماعية لمن يمارسها، بل أصبحت قوة دافعة مهمة ومؤثرة في نمو الاقتصاد الأوروبي.

ويوضح آخر تقرير صادر عن المفوضية الأوروبية في عام 2025، بشأن تقدير القيمة الاقتصادية للرياضة في دول الاتحاد الأوروبي، أنها تساهم بنحو 3.4% من الناتج المحلي الإجمالي لدول الاتحاد، وهو ما يعادل نحو 627.5 مليار يورو (اليورو يساوي 1.19 دولار).

ويساهم قطاع الرياضة بشكل هام في خلق الوظائف في دول الاتحاد الأووربي، إذ يعمل نحو 6 ملايين فرد من مختلف الأعمار بشكل مباشر في الأنشطة الرياضية بأشكالها المختلفة، وهو ما يمثل نحو 2.5% من إجمالي الوظائف في دول الاتحاد.

وظائف مباشرة وغير مباشرة

بالإضافة للعاملين في الأنشطة الرياضية المباشرة، تتوافر فرص عمل كبيرة في خدمات مرتبطة بقطاع الرياضة، مثل خدمات الفنادق والتغذية والنقل وإنشاء وصيانة الملاعب والصالات الرياضية، ليصل معها إجمالي عدد الأوروبيين الذين يعتمدون على قطاع الرياضة لتوفير دخولهم، سواء بشكل مباشر أو غير مباشر، إلى نحو 9.27 ملايين فرد، وهو ما يعادل نحو 3.8% من إجمالي الوظائف في دول الاتحاد الأووربي، وفق بيانات المفوضية الأوروبية.

توظف الأندية والمراكز الرياضية في الاتحاد الأوروبي حوالي 1.7 مليون فرد.

تضيف الخدمات التعليمية ما يزيد قليلا عن مليون وظيفة.

توفر المتاجر والمنافذ الرياضية نحو 730 ألف وظيفة.

وإجمالا توفر هذه المجالات الثلاثة أكثر من نصف فرص العمل المباشرة في قطاع الرياضة الأوروبي.

وتبرز هذه الأرقام أن مساهمة الرياضة في خلق الوظائف تتجاوز مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي للاتحاد الأوروبي، مما يؤكد دورها الهام في خلق فرص العمل، إذ تتميز الأنشطة الرياضية بأنها كثيفة العمالة.

ووفق دراسة المفوضية الأوروبية فإن استثمار يورو واحد في قطاع الرياضة يولد نحو 1.70 يورو في الناتج المحلي الإجمالي لأوروبا، نتيجة ما يعرف بمضاعف الاستثمار، إذ أن الاستثمار في قطاع الرياضة -الذي يتميز بارتباطه بعدة قطاعات أخرى- يساهم بشكل فعال في زيادة النمو الاقتصادي.

حجم إيرادات كرة القدم

ويبدو الدور الاقتصادي الهام للرياضة في توليد الإيرادات واضحا بالنظر إلى أكثر الرياضات شعبية في أوروبا، وهي كرة القدم التي تحولت إلى صناعة ضخمة تدر المليارات سنويا.

ويوضح أحدث تقرير عن "دوري المال في كرة القدم"، الذي تنشره بشكل سنوي مؤسسة "ديلويت غلوبال" للخدمات المالية -التي تتخذ من لندن مقرا لها- أن إجمالي الإيرادات التي حققها أكبر 20 ناد لكرة القدم في أوروبا بلغت للمرة الأولى 12.4 مليار يورو في موسم 2024-2025، بزيادة نسبتها 11% عن الموسم الذي سبقه.

ويتصدر نادي ريال مدريد قائمة أندية كرة القدم الأوروبية الأكثر قدرة على توليد الإيرادات، حيث تجاوزت إيراداته 1.2 مليار يورو في الموسم الماضي، ليحقق نجاحا غير مسبوق في أنشطته التجارية يتناسب مع اسمه الكبير في عالم كرة القدم.

وحسب تقديرات موقع "فوربس" فإن القيمة السوقية لأكبر 30 ناديا لكرة القدم بلغت 72 مليار دولار في العام الماضي، بزيادة 5% عن العام الذي سبقه، وبمتوسط يبلغ 2.4 مليار دولار لكل ناد، ويتصدر فريق ريال مدريد أيضا القيمة السوقية لأكبر أندية كرة القدم.

مصادر دخل الأندية

تبرز مصادر دخل أندية كرة القدم العملاقة الارتباط الكبير بينها وبين مجموعة كبيرة من المؤسسات والشركات، علاوة على مساهمتها في أنشطة قطاعات اقتصادية متعددة، من بينها قطاع الإعلام وخدمات التسويق والدعاية وأنشطة المطاعم والفنادق.

ووفق تقرير مؤسسة "ديلويت غلوبال" فإن أكبر 20 ناديا لكرة القدم في أوروبا حققت الموسم الماضي:

2.4 مليار يورو من عائدات بيع تذاكر المباريات.

4.7 مليار يورو من حقوق بث المباريات على شبكات التلفزيون في مناطق مخلفة من العالم.

5.3 مليار يورو من الأنشطة التجارية بكافة أشكالها، ومنها الدعاية لشركات تقوم برعاية هذه الأندية، علاوة على بيع منتجاتها في منافذ مختلفة حول العالم.

التوسع في الأنشطة التجارية

يظهر التقرير النمو المستمر في الأنشطة التجارية لأندية كرة القدم الكبيرة، حيث أصبحت هذه الأنشطة المصدر الأكبر لإيراداتها في السنوات الثلاث الأخيرة، متفوقة بذلك على حقوق بث المباريات على شبكات التلفزيون.

ويوضح التقرير أن العوامل التي ساهمت في زيادة الإيرادات من الأنشطة التجارية لأندية كرة القدم الأوروبية هي:

تحسين أداء منافذ البيع

زيادة عائدات الرعاية من قبل الشركات والمؤسسات الكبيرة.

استخدام الملاعب والمناطق المحيطة بها في أنشطة تجارية في غير أيام المباريات.



وأضاف التقرير أن التوظيف التجاري للأصول التي تمتلكها الأندية، ومنها الملاعب والمناطق المحيطة بها، يمثل بالنسبة لبعض الأندية تحولا عن الطريق التقليدية لتوليد الدخل، مثل تذاكر المباريات وحقوق البث.

ولجأت بعض الأندية الكبيرة إلى إقامة فنادق ومطاعم في المناطق المحيطة بملاعبها للاستفادة من علاماتها التجارية، بحيث أصبحت هناك طرق متعددة لتوليد الأرباح تشمل الأنشطة داخل الملاعب، مثل المباريات، والأنشطة التجارية خارج الملاعب، وفق التقرير.

حقوق البث

وتمكنت أندية كرة القدم الأوروبية الشهيرة من زيادة إيرادات البث عبر وسائل الإعلام المختلفة بنسبة 10% في موسم 2024-2025. ولا تزال حقوق البث تشكل عنصرا أساسيا من إيرادات هذه الأندية، حيث تمثل 38% من إجمالي الإيرادات البالغة 12.4 مليار يورو.

أكبر 5 أندية كرة قدم أوروبية من حيث الإيرادات

هذه قائمة بأكبر 5 أندية كرة قدم أوروبية من حيث إجمالي الإيرادات التي حققتها في الموسم الماضي 2024-2025 وفق تصنيف مؤسسة "ديلويت غلوبال":

ريال مدريد: 1.16 مليار يورو (1.38 مليار دولار)

برشلونة: 974.8 مليون يورو (1.16 مليار دولار)

بايرن ميونيخ: 860.6 مليون يورو (1.02 مليار دولار)

باريس سان جيرمان: 837 مليون يورو (996 مليون دولار)

ليفربول: 836 مليون يورو (994.8 مليون دولار)

أكبر 5 أندية لكرة القدم من حيث القيمة السوقية

وهذه قائمة بأكبر 5 أندية لكرة القدم استنادا لقيمتها السوقية، وفق تصنيف فوربس: