سوريا تبحث تحديث سكك الحديد وتأهيل طريق نصيب-دمشق

بحث وزير النقل السوري يعرب بدر، خلال اجتماع مع مسؤولين في البنك الدولي، تطوير منظومة السكك الحديدية وتعزيز جاهزيتها الفنية والتشغيلية، إلى جانب مناقشة مشروع محور خط الفوسفات وأبعاده الاقتصادية والاستراتيجية.

وتناول الاجتماع احتياجات المؤسسة العامة للخطوط الحديدية، وآليات تحديث البنية التحتية وتحسين كفاءة التشغيل، وتأمين القاطرات ومعدات الصيانة وقطع التبديل، إضافة إلى إعداد برامج تطوير متكاملة بهذا الشأن، وفق وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا)

وأكد الوزير السوري أهمية مشروع محور خط الفوسفات بوصفه محورا إنتاجيا يربط مناطق الاستخراج بالمرافئ البحرية، وبما يدعم قطاع التعدين ويعزز حركة النقل والتصدير ويحقق قيمة مضافة للاقتصاد الوطني مع خفض التكاليف التشغيلية على المدى الطويل.

وكان اجتماع عُقد في 6 فبراير/ شباط الجاري بحث آليات تأهيل شبكة السكك الحديدية في سوريا وفرص التعاون الفني والاستثماري لدعم مشاريع النقل الحيوية.

تأهيل طريق نصيب–درعا–دمشق

في سياق متصل، بحث وزير النقل مع وفد كويتي برئاسة المدير التنفيذي لشركة "المجموعة المشتركة للمقاولات" سليمان المعروف آفاق التعاون في مشروع تأهيل طريق نصيب–درعا–دمشق، وإعداد دراسة فنية شاملة لإعادة تأهيله وفق المعايير الهندسية المعتمدة.

وشملت المناقشات إعداد دراسة إنشائية للطريق بهدف رفع كفاءتها وتحسين مستوى الخدمة المرورية.

وأكد الوزير بدر أن الطريق يشكل محورا حيويا للنقل والتجارة، مشددا على ضرورة تعزيز عناصر السلامة فيها.

من جانبه، شدد المعروف على أهمية الدراسات المتخصصة والتقييم الفني الدقيق لحالة الطريق، مؤكدا استعداد شركته للتعاون في إعداد الحلول الهندسية وفق أفضل الممارسات العالمية.

ويقع معبر نصيب على بعد نحو 15 كيلومترا من مدينة درعا على الحدود السورية الأردنية، وشهد خلال الفترة الماضية أعمال تطوير شملت الموقع العام والتجهيزات والخدمات اللوجستية وآليات العمل اليومية.