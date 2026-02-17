الذهب يتراجع 2% والفضة تخسر 3% مع ارتفاع الدولار

انخفض ‌الذهب 2% وخسرت الفضة 3% اليوم الثلاثاء مع استمرار ضعف التداول في ⁠الأسواق الآسيوية الرئيسية بسبب ⁠عطلة السنة القمرية الجديدة، في حين أدى ارتفاع الدولار أيضا إلى الضغط على الأسعار.

وتراجع الذهب في المعاملات الفورية 2% ⁠إلى 4891.8 دولارا للأوقية (الأونصة)، وقت كتابة التقرير.

انخفضت العقود الأمريكية ⁠الآجلة للذهب تسليم أبريل/نيسان 2.1% إلى 4909 دولارات للأوقية.

ارتفع مؤشر الدولار 0.1% مقابل سلة من العملات، مما جعل الذهب أكثر تكلفة بالنسبة لحاملي العملات الأخرى.

وكانت الأسواق الأمريكية مغلقة أمس الاثنين بمناسبة ‌عطلة يوم الرؤساء، بينما كانت الأسواق في البر الرئيسي للصين وهونغ كونغ وسنغافورة وتايوان وكوريا الجنوبية مغلقة بمناسبة عطلة السنة القمرية الجديدة.

وتظهر أداة فيد ووتش التابعة لمجموعة "سي إم إيه" أن الأسواق تتوقع حاليا أن يقدم مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) على خفض أسعار الفائدة 3 مرات بمقدار 25 نقطة أساس هذا العام.

ويرتفع الذهب -الذي لا يدر ⁠عائدا- مع انخفاض أسعار الفائدة.