البطالة في بريطانيا عند أعلى مستوى في 5 سنوات

ارتفع معدل البطالة في بريطانيا في الأشهر الثلاثة الأخيرة من عام 2025 إلى 5.2%، وهو أعلى مستوى له منذ 5 سنوات، مقابل نسبة 5.1% في الربع الثالث من العام الماضي، وفق بيانات مكتب الإحصاء القومي البريطاني.

وأوضح مكتب الإحصاء البريطاني أن نسبة الزيادة في متوسط الأجور الأسبوعية تراجعت لتبلغ 4.2% في الأشهر الثلاثة الأخيرة من العام الماضي، مقارنة بنسبة 4.4% في الأشهر الثلاثة التي سبقتها، وهو مؤشر آخر على التباطؤ في سوق العمل.

وأفادت صحيفة فايننشال تايمز بأن ارتفاع نسبة البطالة في بريطانيا يعزز التوقعات بأن بنك إنجلترا سيخفض سعر الفائدة لتنشيط سوق العمل.

وأضافت الصحيفة أن بعض المستثمرين يتوقعون قيام بنك إنجلترا بخفض سعر الفائدة بربع نقطة عن مستواها الحالي لتصل إلى 3.5% خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية للبنك خلال شهر مارس/آذار المقبل.

ضعف سوق العمل

ونقلت الصحيفة عن لوك بارثولوميو، نائب كبير الاقتصاديين في شركة أبردين لإدارة الأصول المالية قوله إن "ارتفاع البطالة وتراجع الرواتب يعني ضعف سوق العمل".

وأوضح بارثولوميو أنه "يوجد الآن سبب واضح لقيام بنك إنجلترا بخفض سعر الفائدة خلال اجتماعه المقبل في مارس/آذار"، مضيفا أنه يتوقع المزيد من التخفيض في سعر الفائدة لتصل إلى 3% خلال العام الجاري.

وانعكست التوقعات بخفض الفائدة على سعر صرف الجنيه الإسترليني مقابل الدولار، إذ تراجع بشكل محدود بنسبة 0.4% ليبلغ 1.38 دولار، حسب ما ذكرته فايننشال تايمز.

وكانت لجنة السياسة النقدية في بنك إنجلترا قررت في اجتماعها الأخير خلال شهر فبراير/شباط الجاري الإبقاء على سعر الفائدة دون تغيير عند مستواه الحالي، وهو 3.75%.

تأثير زيادة الضرائب

وفي السياق ذاته ذكرت صحيفة غارديان البريطانية أن نسبة البطالة في البلاد ترتفع بشكل مستمر منذ عام 2022.

إعلان

وأضافت أن الكثير من رجال الأعمال يرون أن زيادة الضرائب خلال آخر موازنتين قدمتهما وزيرة الخزانة راشيل ريفز، علاوة على زيادة تكلفة التأمينات الاجتماعية على العاملين، ورفع الحد الأدنى للأجور، أدت إلى زيادة تكلفة توظيف العمالة وزيادة البطالة.

ونقلت الصحيفة عن اقتصاديين قولهم إن الشباب يتحملون العبء الأكبر من تراجع فرص العمل، إذ ارتفعت نسبة البطالة بين الشباب، الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و24 عاما، إلى 14% في الأشهر الثلاثة المنتهية في ديسمبر/كانون الأول الماضي، وهي أعلى نسبة في 5 سنوات.

يذكر أن نسبة البطالة بين الشباب في بريطانيا تجاوزت المتوسط في دول الاتحاد الأوروبي للمرة الأولى خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة من عام 2025.

وانتقد اقتصاديون رفع الحد الأدنى لأجور الشباب، ورأوا أن ذلك يسهم في زيادة البطالة في صفوفهم، في وقت يفضل أصحاب الأعمال توظيف من لديهم خبرة أكبر إذا كانوا سيحصلون على الأجور نفسها.