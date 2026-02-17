أسعار الذهب في مصر تتراجع اليوم الثلاثاء

انخفض سعر ‌الذهب عالميا بنسبة 1%، اليوم الثلاثاء، مع استمرار ضعف التداول في ⁠الأسواق الآسيوية الرئيسية بسبب ⁠عطلة السنة القمرية الجديدة، في حين أدى ارتفاع الدولار أيضا إلى الضغط على الأسعار.

وتراجع الذهب في المعاملات الفورية 0.9% ⁠إلى 4947.98 دولارا للأوقية (الأونصة) بعد أن خسر 1% في وقت سابق من الجلسة.

وانخفضت الفضة في المعاملات الفورية 2.7% إلى 74.51 دولارا للأوقية، بعد تراجعها بأكثر من 3% في وقت ‌سابق.

وفي مصر، سجَّل عيار 21 -الأكثر تداولا في البلاد- 6650 جنيها للغرام في تعاملات اليوم الثلاثاء، بعدما كان 6700 جنيه أمس الاثنين.

وهذه أسعار الذهب في مصر وفقا لموقع "آي صاغة"، مع ملاحظة أنها لا تتضمن المصنعية ورسوم الدمغة والضرائب: