عيار 21 يتراجع.. أسعار الذهب في مصر اليوم الاثنين
Published On 16/2/2026|
آخر تحديث: 11:00 (توقيت مكة)
انخفضت أسعار الذهب، اليوم الاثنين، مع ارتفاع الدولار بعد أن سجَّل المعدن النفيس مكاسب تزيد على 2% في الجلسة السابقة.
وانخفض سعر الذهب في المعاملات الفورية 0.4% إلى 5020.10 دولارا للأوقية (الأونصة) بعد ارتفاعه 2.5% في الجلسة السابقة.
وانخفض سعر الفضة في المعاملات الفورية 0.6% إلى 76.92 دولارا للأوقية بعد صعودها 3% يوم الجمعة.
وفي مصر، سجَّل عيار 21 الأكثر تداولا في البلاد 6700 جنيه للغرام في تعاملات اليوم الاثنين.
وهذه أسعار الذهب في مصر وفقا لموقع "آي صاغة"، مع ملاحظة أنها لا تتضمن المصنعية ورسوم الدمغة والضرائب:
- عيار 24: 7657 جنيها
- عيار 22: 7019 جنيها
- عيار 21: 6700 جنيه
- عيار 18: 5743 جنيها
- جنيه الذهب: 53600 جنيه
المصدر: الجزيرة + رويترز