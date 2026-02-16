شركة ألمانية للشحن البحري تستحوذ على "زيم" الإسرائيلية

قالت شركة "هاباج لويد" الألمانية للشحن البحري، اليوم الاثنين، إنها أبرمت اتفاقية استحواذ على شركة الشحن الإسرائيلية "زيم" بقيمة 4.2 مليار دولار.

وذكرت الشركة الألمانية أنه سيكون من الضروري الحصول على موافقة من الحكومة الإسرائيلية على هذه الصفقة ‌وفقا للنظام الأساسي لشركة زيم.

ومن المقرر أن تعقد الشركة الألمانية في وقت لاحق مؤتمرا صحفيا عبر تطبيق زووم بمشاركة صحفيين إسرائيليين وألمان، لعرض مواقفها وخططها لإدارة الشركة مستقبلا، ومحاولة تبديد بعض المخاوف التي أثيرت في إسرائيل بشأن نقل ملكية شركة إستراتيجية مثل "زيم" إلى جهة أجنبية، وفق موقع "كالكاليست" الاقتصادي.

ونقلت وكالة رويترز عن صحيفة "غلوبز" الإسرائيلية أمس الأحد بأن هاباج لويد، وهي أكبر شركة شحن ألمانية من حيث حجم النقل، فازت بالشراكة مع شركة "فيمي أوبورتيونيتي فاندز"، وهي شركة إسرائيلية للاستثمار المباشر، في مزايدة تنافسية لشراء شركة زيم.

أهداف الصفقة

ونقلت رويترز عن محللي "جي بي مورغان" أن الصفقة ستسمح لشركة هاباج لويد بزيادة حصتها ⁠في سوق الشحن البحري في العالم من 7% لما يقترب من 9%، بما يعزز مكانتها كخامس أكبر ⁠شركة شحن بحري في العالم.

وأفاد موقع "ياهو فاينانس" الاقتصادي أن قيمة الصفقة تقدر بمبلغ 35 دولارا للسهم الواحد، أو 4.2 مليار دولار، بزيادة قدرها 58% عن سعر إغلاق اليوم السابق، حيث بلغت قيمة شركة زيم قرابة 2.7 مليار دولار ‌عند إغلاق الأسواق المالية الجمعة الماضي، وهو ما يعني أن عملية البيع تمت على أساس زيادة كبيرة في سعر زيم.

تجدر الإشارة إلى أن "زيم" تمتلك أسطولا خاصا من سفن الحاويات، ويقع مقرها الرئيسي في مدينة حيفا شمالي إسرائيل، ومنذ عام 2021، أصبحت الشركة الإسرائيلية مدرجة في بورصة نيويورك.