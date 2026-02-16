تحالف عراقي إماراتي يعتزم إنشاء كابل بيانات يربط الخليج بتركيا

كشف رئيس شركة منضمة لتحالف شركات عراقية إماراتية اليوم الاثنين أن التحالف يعتزم تنفيذ مشروع كابل بيانات بحري وبري بقيمة 700 مليون دولار يربط الإمارات بتركيا مرورا بالعراق.

وأوضح رئيس شركة "تيك 964" العراقية علي العقابي، إحدى الشركات الثلاث المكوّنة للتحالف، في تصريحات لوكالة رويترز، أن المشروع الذي يحمل اسم "ورلد لينك" سيبدأ بكابل بحري، ينطلق من إمارة الفجيرة في الإمارات إلى شبه جزيرة الفاو العراقية على الخليج، قبل أن يمتد شمالا عبر الأراضي العراقية وصولًا للحدود التركية.

ويضم التحالف إلى جانب "تيك 964" كلا من شركة "دي آي إل تكنولوجيز" العراقية، وشركة "بريز إنفستمنتس" الإماراتية.

وبيّن العقابي أن تمويل المشروع سيكون من القطاع الخاص، مضيفا في حديثه لرويترز أن تنفيذه سيستغرق ما بين أربع وخمس سنوات، وأنه يستهدف شركات الحوسبة السحابية الكبرى، ومشغلي النقل الدولي للبيانات، إضافة إلى تطبيقات الذكاء الاصطناعي التي تتطلب سعات عالية وزمن استجابة منخفض.

تخفيف الازدحام

ووفق ما ذكره العقابي وهو نجل المليادير العقاري العراقي نمير العقابي، يهدف المشروع إلى تخفيف الازدحام عن مسارات نقل البيانات الحالية بين الشرق والغرب، وتقليص زمن العبور مقارنة بالمسارات التقليدية التي تمر عبر قناة السويس، في ظل تنامي الطلب الإقليمي على الربط الرقمي ومراكز البيانات.

ويحاول العراق في السنوات الأخيرة إعادة تقديم نفسه كممر عبور مستقر بعد عقود من الصراع وتبعات الحروب، وقد أطلق في عام 2023 خطة "طريق التنمية" لإنشاء شبكة سكك حديدية وطرق برية بقيمة 17 مليار دولار لربط منطقة الفاو جنوبي البلاد بتركيا، وذلك في مسعى لتعزيز موقعه اللوجستي بين الخليج وأوروبا.