الذهب ينخفض في بداية التعاملات مع ارتفاع الدولار

انخفضت أسعار الذهب -اليوم الاثنين- مع ارتفاع الدولار ⁠بعد أن ⁠سجل المعدن النفيس مكاسب تزيد على 2 % في الجلسة السابقة، إذ أدت بيانات التضخم الأمريكية الأقل من المتوقع ⁠إلى زيادة التوقعات بخفض أسعار الفائدة من قبل مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي).

وتراجع سعر الذهب في المعاملات الفورية 1.14% إلى 4985.9 دولارا للأوقية (الأونصة) بعد ارتفاعه 2.5 % في الجلسة السابقة.

ونزلت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم أبريل/نيسان 0.84% إلى 5003.9 دولارات للأونصة.

وارتفع مؤشر الدولار -اليوم الاثنين- الأمر الذي يجعل الذهب المقوم بالعملة الأمريكية أعلى سعرا لحائزي العملات الأخرى.

وقالت وزارة العمل يوم الجمعة إن مؤشر أسعار المستهلكين الأمريكي ارتفع 0.2% في يناير/كانون الثاني، وهو ما يقل عن توقعات خبراء الاقتصاد بزيادة 0.⁠3%، بعد ارتفاع غير معدل ⁠بنسبة 0.3% في ديسمبر/كانون الأول. وعادة ما يؤدي انخفاض التضخم إلى زيادة فرص خفض أسعار الفائدة.

ووفق بيانات جمعتها مجموعة بورصات لندن، يتوقع المشاركون ⁠في السوق خفضا إجماليا في أسعار الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس ⁠هذا العام، مع توقع أول ⁠خفض في يوليو/تموز المقبل.

ويميل الذهب -الذي لا يدر عائدا- إلى الارتفاع في بيئة أسعار الفائدة المنخفضة.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى: