الذهب ينخفض في بداية التعاملات مع ارتفاع الدولار
انخفضت أسعار الذهب -اليوم الاثنين- مع ارتفاع الدولار بعد أن سجل المعدن النفيس مكاسب تزيد على 2 % في الجلسة السابقة، إذ أدت بيانات التضخم الأمريكية الأقل من المتوقع إلى زيادة التوقعات بخفض أسعار الفائدة من قبل مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي).
- وتراجع سعر الذهب في المعاملات الفورية 1.14% إلى 4985.9 دولارا للأوقية (الأونصة) بعد ارتفاعه 2.5 % في الجلسة السابقة.
- ونزلت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم أبريل/نيسان 0.84% إلى 5003.9 دولارات للأونصة.
وارتفع مؤشر الدولار -اليوم الاثنين- الأمر الذي يجعل الذهب المقوم بالعملة الأمريكية أعلى سعرا لحائزي العملات الأخرى.
وقالت وزارة العمل يوم الجمعة إن مؤشر أسعار المستهلكين الأمريكي ارتفع 0.2% في يناير/كانون الثاني، وهو ما يقل عن توقعات خبراء الاقتصاد بزيادة 0.3%، بعد ارتفاع غير معدل بنسبة 0.3% في ديسمبر/كانون الأول. وعادة ما يؤدي انخفاض التضخم إلى زيادة فرص خفض أسعار الفائدة.
ووفق بيانات جمعتها مجموعة بورصات لندن، يتوقع المشاركون في السوق خفضا إجماليا في أسعار الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس هذا العام، مع توقع أول خفض في يوليو/تموز المقبل.
ويميل الذهب -الذي لا يدر عائدا- إلى الارتفاع في بيئة أسعار الفائدة المنخفضة.
وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى:
- انخفض سعر الفضة في المعاملات الفورية 2.31% إلى 75.65 دولارا للأوقية بعد صعودها 3% يوم الجمعة.
- نزل البلاتين 0.8% إلى 2050.36 دولارا للأوقية.
- ارتفع البلاديوم 1.26% إلى 1677.06 دولارا للأوقية.