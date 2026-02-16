توقعات بتضاعف محصول الحبوب في المغرب عقب أمطار قياسية

توقع تجار حبوب ومطاحن مغاربة اليوم الاثنين أن يتضاعف محصول البلاد من الحبوب هذا الموسم الزراعي بفضل وفرة التساقطات، مع تقديرات تتراوح بين 8 و9 ملايين طن، مقارنة بـ4.4 ملايين طن في الموسم السابق، بينها نحو 5 ملايين طن من القمح اللين.

وقال رئيس الفدرالية الوطنية لتجار الحبوب والقطاني عمر يعقوبي لوكالة رويترز إن المحصول سيكون "جيدا"، رغم الفيضانات التي أتلفت 110 آلاف هكتار في السهول الشمالية الغربية، مشيرا إلى أن أثرها سيكون محدودا مع تعويض الخسائر في المناطق الزراعية المتضررة من مناطق زراعية أخرى.

وتوقع رئيس الفدرالية الوطنية للمطاحن مولاي عبد القادر العلوي أن يصل الإنتاج من القمح المحلي إلى نحو 6 ملايين طن، مع خطط لإضافته إلى الإحتياطيات الاستراتيجية دون المساس بالواردات.

أمطار قياسية

ووفقا لبيانات وزارة الزراعة، تجاوزت كميات الأمطار هذا الشتاء المتوسط السنوي لثلاثين عاما بنسبة 34%، وبلغت ثلاثة أمثال مستويات العام الماضي، كما ارتفعت المساحات المزروعة بالحبوب إلى 3.7 ملايين هكتار مقابل 2.6 مليون هكتار في الموسم السابق.

وعادة ما تلجأ الرباط إلى تعليق دعم استيراد القمح، وإعادة فرض الرسوم الجمركية في مواسم الوفرة، غير أن المستوردين طالبوا بتمديد برنامج الدعم حتى أول يونيو/حزيران المقبل لتعويض التكاليف الناجمة عن سوء الأحوال الجوية وتأخيرات الشحن.

وأثرت العواصف منذ منتصف ديسمبر/كانون الأول الماضي على نشاط ميناءي الدار البيضاء والجرف الأصفر، اللذين يستقبلان نحو 80% من واردات البلاد من القمح، حيث كانت نحو 70 سفينة محملة بمليون طن تنتظر التفريغ، ما أدى لارتفاع تكاليف الانتظار إلى نحو 20 ألف دولار يوميا لكل سفينة.

وخلال الفترة من يونيو/حزيران 2025 إلى يناير/كانون الثاني 2026، استورد المغرب 7 ملايين طن من الحبوب بزيادة 12% على أساس سنوي، منها 3.2 ملايين طن من القمح اللين. وتصدرت فرنسا قائمة موردي القمح اللين بنحو 2.26 مليون طن، تلتها الأرجنتين وروسيا وألمانيا والولايات المتحدة.

مخزون السدود

ارتفع مخزون السدود في المغرب ليقترب من مستوى 12 مليار متر مكعب، في تحول لافت بعد سنوات من الجفاف الحاد، حيث بلغت نسبة الملء 70.6% حتى الاثنين 16 فبراير/شباط 2026، مقارنة بـ27.6% فقط في التاريخ نفسه من العام الماضي.

وأظهرت بيانات منصة "الما ديالنا" التابعة لوزارة التجهيز والماء المغربية أن حجم المياه المخزنة ارتفع من 4.64 مليارات متر مكعب في فبراير/شباط 2025 إلى 11.83 مليار متر مكعب في الشهر الحالي، بزيادة تفوق 154%.

وينتظر أن يسهم تحسن المخزون المائي وارتفاع الإنتاج الزراعي في تخفيف الضغط على السلطات المغربية فيما يخص فاتورة الواردات ودعم الأمن الغذائي، في وقت تواصل فيه الرباط إعادة التوازن إلى منظومتها المائية والزراعية بعد سنوات من الجفاف والطوارئ المائية.