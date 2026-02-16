اقتصاد|المغرب

توقعات بتضاعف محصول الحبوب في المغرب عقب أمطار قياسية

الجزيرة نت / نتائج حصاد المغرب في القمح ومنتجات أخرى
توقعات في المغرب بحصاد وفير من الحبوب بفضل الأمطار غير المسبوقة التي هطلت على المملكة (الجزيرة-أرشيف)
Published On 16/2/2026
|
آخر تحديث: 19:56 (توقيت مكة)

حفظ

توقع تجار حبوب ومطاحن مغاربة اليوم الاثنين أن يتضاعف محصول البلاد من الحبوب هذا الموسم الزراعي بفضل وفرة التساقطات، مع تقديرات تتراوح بين 8 و9 ملايين طن، مقارنة بـ4.4 ملايين طن في الموسم السابق، بينها نحو 5 ملايين طن من القمح اللين.

وقال رئيس الفدرالية الوطنية لتجار الحبوب والقطاني عمر يعقوبي لوكالة رويترز إن المحصول سيكون "جيدا"، رغم الفيضانات التي أتلفت 110 آلاف هكتار في السهول الشمالية الغربية، مشيرا إلى أن أثرها سيكون محدودا مع تعويض الخسائر في المناطق الزراعية المتضررة من مناطق زراعية أخرى.

اقرأ أيضا

list of 4 itemsend of list

وتوقع رئيس الفدرالية الوطنية للمطاحن مولاي عبد القادر العلوي أن يصل الإنتاج من القمح المحلي إلى نحو 6 ملايين طن، مع خطط لإضافته إلى الإحتياطيات الاستراتيجية دون المساس بالواردات.

المصدر: حساب @MoroccoGate_en على إكس The reservoirs of major dams in the Tanger-Tétouan-Al Hoceima region have reached 885.45 million cubic meters, or 51.43% of their total capacity, according to the Ministry of Equipment and Water. This marks an increase from the previous year’s 43.96%. The Oued El Makhazine dam, the region's largest, holds 517.8 million cubic meters, filling up to 76.9%. Other notable dams, including Dar Khrofa and Smir, report respective capacities of 20.7% and 77.8%
تجاوزت كميات الأمطار هذا الشتاء المتوسط السنوي لثلاثين عاما بنسبة 34% (مواقع التواصل)

أمطار قياسية

ووفقا لبيانات وزارة الزراعة، تجاوزت كميات الأمطار هذا الشتاء المتوسط السنوي لثلاثين عاما بنسبة 34%، وبلغت ثلاثة أمثال مستويات العام الماضي، كما ارتفعت المساحات المزروعة بالحبوب إلى 3.7 ملايين هكتار مقابل 2.6 مليون هكتار في الموسم السابق.

وعادة ما تلجأ الرباط إلى تعليق دعم استيراد القمح، وإعادة فرض الرسوم الجمركية في مواسم الوفرة، غير أن المستوردين طالبوا بتمديد برنامج الدعم حتى أول يونيو/حزيران المقبل لتعويض التكاليف الناجمة عن سوء الأحوال الجوية وتأخيرات الشحن.

وأثرت العواصف منذ منتصف ديسمبر/كانون الأول الماضي على نشاط ميناءي الدار البيضاء والجرف الأصفر، اللذين يستقبلان نحو 80% من واردات البلاد من القمح، حيث كانت نحو 70 سفينة محملة بمليون طن تنتظر التفريغ، ما أدى لارتفاع تكاليف الانتظار إلى نحو 20 ألف دولار يوميا لكل سفينة.

وخلال الفترة من يونيو/حزيران 2025 إلى يناير/كانون الثاني 2026، استورد المغرب 7 ملايين طن من الحبوب بزيادة 12% على أساس سنوي، منها 3.2 ملايين طن من القمح اللين. وتصدرت فرنسا قائمة موردي القمح اللين بنحو 2.26 مليون طن، تلتها الأرجنتين وروسيا وألمانيا والولايات المتحدة.

إعلان

مخزون السدود

ارتفع مخزون السدود في المغرب ليقترب من مستوى 12 مليار متر مكعب، في تحول لافت بعد سنوات من الجفاف الحاد، حيث بلغت نسبة الملء 70.6% حتى الاثنين 16 فبراير/شباط 2026، مقارنة بـ27.6% فقط في التاريخ نفسه من العام الماضي.

وأظهرت بيانات منصة "الما ديالنا" التابعة لوزارة التجهيز والماء المغربية أن حجم المياه المخزنة ارتفع من 4.64 مليارات متر مكعب في فبراير/شباط 2025 إلى 11.83 مليار متر مكعب في الشهر الحالي، بزيادة تفوق 154%.

وينتظر أن يسهم تحسن المخزون المائي وارتفاع الإنتاج الزراعي في تخفيف الضغط على السلطات المغربية فيما يخص فاتورة الواردات ودعم الأمن الغذائي، في وقت تواصل فيه الرباط إعادة التوازن إلى منظومتها المائية والزراعية بعد سنوات من الجفاف والطوارئ المائية.

المصدر: الجزيرة + رويترز

إعلان