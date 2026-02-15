تحذير أوروبي من استخدام الغذاء سلاحا في حرب هجينة

دعا المفوض الأوروبي للزراعة كريستوف هانسن أوروبا أن تكون متيقظة لخطر استخدام سلاسل الإمداد الغذائي سلاحا، وقال إن الاعتماد على الإنتاج الغذائي الخارجي سيجعل الاتحاد الأوروبي عرضة للخطر، بحسب ما نقلت وكالة الصحافة الفرنسية.

وقال هانسن -أمس السبت- في مؤتمر ميونيخ للأمن: "تعتبر روسيا الحبوب نفطها الثاني. وهذا ليس ما أقوله أنا، بل هم أنفسهم من يقولون ذلك، وهم يستخدمونها بشكل كبير، وبالتالي أعتقد أننا بحاجة إلى العمل على خفض اعتمادنا على هذه الحبوب (…) إذ سيمثل ذلك نقطة ضعف".

وخلال مناقشة حول القدرة على الصمود في وجه استخدام الغذاء سلاحا، قال هانسن إنه إذا كان بلد ما يعتمد على واردات الغذاء من روسيا "فهذا أمر خطير".

حرب هجينة

وأشار هانسن إلى أن الاتحاد الأوروبي يعتمد بشكل كبير على واردات الأسمدة من روسيا وبيلاروس، الأمر الذي وضع التكتل "في وضع خطير جدا"، وقال:"لا أريد أن نقع في التبعيات نفسها فيما يتعلق بإنتاج الغذاء".

وأضاف: "علينا أن ننظر إلى التأثير العالمي لاستخدام الغذاء سلاحا".

وتابع المفوض الأوروبي: "علينا أن نعترف بأن هذا جزء من حرب هجينة غالبا ما أهملناها لأن ذلك كان يناسبنا أكثر، لكننا نحتاج في هذه الأوقات الحرجة إلى نقلها إلى المستوى التالي".

وأكد أنه "إذا كنت تتحدث عن الأمن دون التطرق إلى الغذاء، فأنت لا تغطي إلا نصف ساحة المعركة".

وتهدف روسيا إلى زيادة الصادرات الزراعية 50% بحلول 2030.

وترغب البلاد في زيادة صادراتها من الحبوب إلى 80 مليون طن بحلول العام نفسه من 53 مليون طن في موسم التسويق 2024-2025.

وتبلغ التوقعات الرسمية لصادرات الحبوب في موسم التسويق الحالي 50 مليون طن، وفق رويترز.