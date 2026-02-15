قفزت مكافآت كبار المصرفيين في وول ستريت خلال 2025 إلى مستويات قياسية، إذ حصل 6 رؤساء تنفيذيين لأكبر البنوك الأمريكية على حزم رواتب تجاوز مجموعها 250 مليون دولار، وفق ما أوردته صحيفة فايننشال تايمز استنادًا إلى إفصاحات تنظيمية حديثة.

وذكرت فايننشال تايمز أن رؤساء بنوك "جيه بي مورغان"، و"بنك أوف أمريكا"، و"سيتي غروب"، و"غولدمان ساكس"، و"ويلز فارغو"، و"مورغان ستانلي" حصلوا جميعا على ما لا يقل عن 40 مليون دولار لكل منهم خلال العام.

وأظهرت الإفصاحات أن متوسط الزيادات في رواتبهم بلغ 22% مقارنة بالعام السابق.

أرقام تفوق 40 مليون دولار

وأفاد تقرير فايننشال تايمز بأن رئيس "بنك أوف أمريكا" براين موينيهان حصل على 41 مليون دولار في 2025، بزيادة 17% عن العام السابق.

وكشفت مجموعة "سيتي" أن رئيسها التنفيذي جين فريزر تقاضت 42 مليون دولار للفترة نفسها، أي بزيادة تقارب الربع مقارنة بالعام السابق، إضافة إلى مكافأة احتفاظ بقيمة 25 مليون دولار منحت لها في أكتوبر/تشرين الأول.

كما حصل الرئيس التنفيذي لـ"جيه بي مورغان" جيمي ديمون، على 43 مليون دولار، فيما تقاضى تيد بيك من "مورغان ستانلي" 45 مليون دولار، وكان الأعلى أجرا ديفيد سولومون من "غولدمان ساكس" بحزمة بلغت 47 مليون دولار، تضمنت 10.1 ملايين دولار مكافأة نقدية، و31.5 مليون دولار أسهما، و3.4 ملايين دولار عوائد استثمارية من الصناديق التي يديرها البنك.

فجوة متسعة مع الموظفين

وأشارت فايننشال تايمز إلى أن متوسط أجور هؤلاء الرؤساء بلغ في 2024 نحو 298 ضعفا لأجر الموظف الوسيط في بنوكهم، وهو فارق مرشح للاتساع مع الزيادات الأخيرة، في وقت يشهد فيه الاقتصاد ضغوطا تضخمية ونموا محدودا في الأجور.

دعم تنظيمي وصعود في القيمة السوقية

وأوضحت فايننشال تايمز أن القيمة السوقية للبنوك الأمريكية ارتفعت بقوة خلال العام الماضي، مدفوعة بأجندة الرئيس دونالد ترمب لخفض القيود التنظيمية، إلى جانب انتعاش نشاط الخدمات المصرفية الاستثمارية.

إعلان

واستفادت البنوك من التراجع عن عدد من القواعد التي فُرضت بعد الأزمة المالية في 2008، بما في ذلك مقترحات لرفع مستويات الرفع المالي للبنوك الكبرى، وتعديل اختبارات الضغط السنوية، وإلغاء إرشادات الإقراض عالية المخاطر.

وأشارت الصحيفة إلى أن أسهم البنوك سجلت مكاسب في المتوسط بلغت 42% خلال العام، وهو ما يُعد -بحسب التقرير- أحد أهم معايير تقييم أداء الرؤساء التنفيذيين.

ولفتت فايننشال تايمز إلى أن "سيتي" كان أفضل أداء بين أسهم البنوك الكبرى في 2025، مع اقتراب البنك من استكمال عملية إعادة هيكلة وصفت بأنها عالية المخاطر.