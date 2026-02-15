ملايين المستفيدين.. الحكومة المصرية تعلن عن مساعدات جديدة للمواطنين (فيديو)

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري، أن الحزمة الجديدة للحماية الاجتماعية والتي تستهدف دعم الفئات الأولى بالرعاية والأقل دخلا، تبلغ نحو 40 مليار جنيه وسيتم صرفها من الآن حتى نهاية العام المالي الجاري.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده رئيس مجلس الوزراء، اليوم الأحد، بحضور وزير المالية أحمد كجوك ووزير الدولة للإعلام ضياء رشوان للإعلان عن تفاصيل الحزمة الاجتماعية التي وجه بها الرئيس عبد الفتاح السيسي.

ووفق بيان الحكومة، تشمل الحزمة الجديدة ما يلي:

مساندة نقدية إضافية بـ400 جنيه لـ10 ملايين أسرة مقيدة على البطاقات التموينية خلال مارس/آذار وأبريل/نيسان المقبلين بتكلفة 8 مليارات جنيه.

400 جنيه مساندة نقدية إضافية خلال رمضان والعيد لـ5.2 ملايين أسرة مستفيدة من برنامج "تكافل وكرامة" بتكلفة 4 مليارات جنيه.

300 جنيه مساندة نقدية إضافية خلال رمضان والعيد لـ45 ألفا من المستفيدين بمعاش الطفل والرائدات الريفيات.

3 مليارات جنيه لسرعة الانتهاء من قوائم انتظار المرضى والحالات الحرجة لتخفيف آلامهم وأسرهم.

3 مليارات جنيه زيادة في مخصصات العلاج على نفقة الدولة لمحدودي الدخل ممن ليس لهم تغطية تأمينية في الفترة من فبراير/شباط حتى يونيو/حزيران 2026.

3.3 مليارات جنيه لتبكير دخول التأمين الصحي الشامل لمحافظة المنيا اعتبارا من أول أبريل/نيسان المقبل، وتتحمل الخزانة قيمة اشتراكات غير القادرين بمنظومة التأمين الصحي الشامل بالمحافظة.

15 مليار جنيه لمبادرة "حياة كريمة" لسرعة الانتهاء من نحو ألف مشروع لضمان تحسين جودة الخدمات في جميع قرى المرحلة الأولى.

4 مليارات جنيه تكلفة زيادة سعر توريد أردب القمح المحلي لموسم 2026 من 2200 جنيه إلى 2350 جنيها.

وأوضح مدبولي، أن الرئيس وجه الحكومة بالإعلان عن هذه الحزمة وبدء تطبيقها قبل بداية شهر رمضان، بحيث تكون في صورة دعم نقدي مباشر للفئات المستحقة، كما وجه الرئيس بأهمية صرف مرتبات شهر فبراير/شباط الجاري لموظفي الدولة خلال الأسبوع الحالي وقبل حلول رمضان، وبتبكير صرف مرتبات شهر مارس/آذار قبل عيد الفطر لمساندة الأسر في شراء احتياجاتها، بحسب بيان مجلس الوزراء.